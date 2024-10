Cosa vedere su Netflix a ottobre: i film imperdibili tra horror, commedie e documentari

La vastità del catalogo Netflix può rivelarsi, talvolta, un doppio gioco. Da una parte, offre un’ampia gamma di film in grado di soddisfare qualsiasi palato, dall’altro, si corre il rischio di bloccarsi davanti al telecomando senza sapere quale titolo scegliere. Con l’autunno che avanza e la voglia di una serata di binge-watching, è fondamentale orientarsi tra le novità e i classici della piattaforma. Questo mese, abbiamo messo insieme una lista dei film da non perdere, spaziando tra generi diversi e titoli acclamati dalla critica, in modo da rendere le vostre serate più fruttuose e accattivanti.

È tempo di nuove scoperte: il film da non perdere

Ogni mese, il catalogo Netflix si arricchisce di nuovi titoli, e spesso è difficile decidere quale sia il film da vedere per prima. Tra le varie proposte, segnaliamo “It’s What’s Inside“, il nuovo progetto di Greg Jardin, che invita a riflettere su temi di amicizia e sorpresa. In occasione di un incontro pre-matrimoniale, un gruppo di ex compagni di college si ritrova in una grande casa. Ma un misterioso ospite, con una valigia enigmatica, porterà scompiglio. Il film, già apprezzato al Sundance Film Festival, vanta un cast di talenti come Brittany O’Grady e Alycia Debnam-Carey, promettendo di coinvolgere e intrattenere in egual misura.

I migliori film horror da vedere

Per gli amanti del brivido, Netflix offre una selezione di film horror avvincenti e inquietanti. Dalla reboot della terra di paura con “La notte del giudizio” , che esplora una notte in cui tutti i crimini sono consentiti, fino a “Il buco” , un thriller ambientato in una prigione sottoterra, la piattaforma ha molte opzioni.

La notte del giudizio : Un intenso viaggio nei limiti dell’orrore sociale, in cui una famiglia deve affrontare un’invasione notturna durante la purga annuale, con Ethan Hawke nel cast. Il buco : Girato da Galder Gaztelu-Urrutia, racconta la storia di Goreng, un prigioniero in un’istituzione dove il cibo è distribuito in modo iniquo tra i vari piani, rivelando la natura umana e le sue debolezze. A Classic Horror Story : Un’opera italiana che mescola horror e citazioni di grandi classici, che si snoda in un’atmosfera allucinante nella campagna calabrese.

Ridefinire la commedia: film irresistibili

Le commedie su Netflix non mancano mai di far ridere e riflettere. Questo mese si segnala “Hustle” , un film che unisce sport e commedia grazie all’interpretazione di Adam Sandler. Il protagonista, un talent scout NBA, scommette su un giocatore spagnolo per cambiare le sorti della sua carriera.

In aggiunta, “Glass Onion – Knives Out” porta il detective Benoît Blanc in una nuova avventura, all’insegna di colpi di scena e risate. Ecco alcuni titoli imperdibili:

Hustle : Sandler si mette nei panni di un scout alla ricerca di talento. La pellicola esplora non solo il calcio, ma anche la determinazione e la passione. Don’t Look Up : Una satira alle istituzioni e alla distrazione collettiva, con un cast stellare composto da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Le emozioni del dramma italiano

Il cinema italiano ha sempre brillato di autenticità e storie strappalacrime. Su Netflix, titoli come “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino e “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” offrono uno spaccato di vita e passione che non possono mancare. Tra drammi personali e affetti familiari, questi film mettono in luce le complessità dell’animo umano.

Da documentari a storie vere: le cronache che emozionano

Non possiamo dimenticare i documentari di qualità su Netflix, come “We Are the World: la notte che ha cambiato il pop” , che racconta la nascita di un brano iconico, e “Elvis” , che esplora la vita di uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi.

Attraverso una narrazione coinvolgente e opere di alta qualità, Netflix continua a offrire ai suoi abbonati un’ampia gamma di film da scoprire e amare, adatta a diverse serate e stati d’animo. Con così tante opzioni, è facile trovare il film perfetto da vedere in questi giorni autunnali.