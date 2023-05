Cosa simboleggiano le sei sorelle di Ariel in “La Sirenetta”

Nel classico Disney della Sirenetta vi sarà capitato di vedere – per solo qualche minuto – le sorelle di Ariel. Si tratta di sei sirene, proprio come la nostra protagonista, che ricoprono però un ruolo nettamente marginale e che vengono fatte vedere solo all’inizio del film. Non sembrano infatti avere nessuna importanza e – soprattutto – sembrano essere messe in secondo piano anche dal loro stesso padre. Tuttavia c’è un motivo per cui, insieme ad Ariel, costituiscono un gruppo di sette sorelle: ognuna di loro rappresenta uno dei sette mari. Oggi vogliamo svelarvi le loro caratteristiche.

Acquata

La prima delle sorelle di Ariel che ci viene presentata nel film d’animazione Disney e che è caratterizzata dal colore azzurro è Acquata. Questa sirena simboleggia il Mar Dei Coralli. Tra tutte le sorelle, lei è quella più saggia e studiosa. Non a caso – infatti – il colore blu viene utilizzato per evidenziare, in un personaggio, l’intelligenza e l’astuzia.

Andrina

Con i suoi colori rosa e viola e i capelli biondi, Andrina si presenta più timida e sensibile rispetto alle altre. Lei rappresenta il Mare dei Caraibi e sta a rappresentare una personalità più silenziosa, sportiva e timida rispetto alle altre sorelle.

Arista

Come si può ben capire dalla loro presentazione, Arista è la diva tra tutte le sue sorelle. Caratterizzata da occhi azzurrissimi e capelli biondo chiaro, la Sirena si presenta con uno sgargiante color rosso che evidenzia il suo essere spocchiosa e attaccabrighe, soprattutto con Ariel.. Darle dei capelli così chiari non è un caso: lei rappresenta infatti il Mar Bianco, che si trova prevalentemente in Russia.

Attina

Quarta tra le sue sorelle, Attina rappresenta il Mare di Bering, dell’Oceano Pacifico. Il suo colore è infatti l’arancione, tipico dei bellissimi tramonti. Tra tutte, lei ha uno spiccato senso musicale ed è quella più razionale.

Adella

Caratterizzata da colori caldi come il verde e il marrone, Adella rappresenta il Mar Mediterraneo. Questa sorella viene definita la più vanitosa e, allo stesso tempo, la più golosa tra tutte. Forse non è proprio un caso che rimandi agli Europei e alla loro passione per la cucina e il buon cibo?

Alana

L’ultima delle sorelle di Ariel è Alana e rappresenta il Mar Nero. Non è poi così difficile da immaginare, considerando i suoi capelli nerissimi e la carnagione chiara. Sembra essere quella che va più d’accordo con Ariel e ama gli anemoni e le gorgonie. Infatti, si tratta di Coralli che si trovano in modo più frequente nelle zone di questo mare.

Ariel

Infine c’è lei, la nostra protagonista. A concludere il cerchio dei Sette Mari, Ariel rappresenta il Mar Rosso, come si può ben intuire dalla sua folta chioma di un rosso acceso. Ma c’è di più: questo mare si chiama così perchè – a quanto pare – in passato veniva indicato con un segno cardinale rosso che indicava una rotta molto imprecisa. L’Imprecisione è una grande caratteristica di Ariel che – come è normale alla sua età – fatica a trovare la sua strada nel mondo.

