Cornetto Battiti Live 2025: la musica torna a brillare a Molfetta con un evento imperdibile

La stagione estiva del 2025 si preannuncia ricca di emozioni musicali grazie al Cornetto Battiti Live, che si svolgerà a Molfetta, in Puglia, dal 18 al 22 giugno. Questo evento, che ha radici storiche nel panorama musicale italiano, si prepara a regalare serate indimenticabili, condotte da Ilary Blasi insieme a Alvin e Nicolò De Devitiis. Le esibizioni saranno registrate e trasmesse su Canale 5 a luglio, con repliche su La 5 e Mediaset Extra, offrendo così a un vasto pubblico la possibilità di vivere l’atmosfera unica di questo festival.

Dettagli dell’evento: date, location e conduzione

Cornetto Battiti Live 2025 si svolgerà in cinque serate a Molfetta, una città che si trasformerà in un palcoscenico per i migliori artisti della musica italiana. La manifestazione, sostenuta dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione, gode anche del patrocinio del Comune di Molfetta. Il trio di conduttori, composto da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis, torna a guidare l’evento dopo il successo della scorsa edizione, portando con sé un mix di professionalità e intrattenimento. Nicolò De Devitiis sarà anche il volto di “Extra Battiti-Summer Time“, un nuovo format pomeridiano su Italia 1 che offrirà uno sguardo dietro le quinte dell’evento, con interviste e curiosità sui cantanti.

L’evento si svolgerà in una location spettacolare, con un palco di 32 metri dotato di oltre 650 proiettori e 390 metri quadri di led, creando un’atmosfera visiva straordinaria. La diretta radiofonica sarà garantita da Radio Norba e Radio Norba Tv, permettendo a chi non potrà essere presente di seguire le esibizioni in tempo reale.

Gli artisti sul palco: chi si esibirà a Molfetta

Sebbene la lista definitiva degli artisti non sia ancora stata rivelata, ci sono già alcune anticipazioni che fanno sognare i fan della musica. Tra i nomi che potrebbero calcare il palco di Molfetta ci sono Bigmama, Alessandra Amoroso, Francesco Gabbani, Gaia, Sarah Toscano e Tananai. Questi artisti rappresentano una miscela di talenti affermati e nuove promesse, in grado di attrarre un pubblico variegato e di diverse generazioni. Le hit estive che caratterizzeranno questa edizione promettono di far ballare e cantare i presenti, rendendo ogni serata un evento da ricordare.

Novità e iniziative: Casa Battiti e l’area village

Quest’anno, Cornetto Battiti Live introduce una novità significativa: Casa Battiti. Questo spazio, che si estende per 272 metri quadri interni e 350 metri quadri esterni, sarà dedicato agli artisti, content creator e influencer. Qui, ogni giorno, i protagonisti dell’evento si racconteranno attraverso interviste esclusive, talk e incontri informali, creando un’atmosfera di convivialità e interazione. Radio Norba trasmetterà in diretta dallo studio di Casa Battiti, offrendo al pubblico un accesso privilegiato ai retroscena dell’evento.

L’ingresso all’evento sarà gratuito fino al raggiungimento della capienza consentita, permettendo così a tutti di partecipare. L’area village, attiva ogni giorno dal primo pomeriggio fino all’inizio dello show, offrirà attività interattive, DJ set e gadget esclusivi, garantendo un intrattenimento a 360 gradi per tutti i visitatori. Con queste iniziative, Cornetto Battiti Live 2025 si propone non solo come un festival musicale, ma come un’esperienza coinvolgente per tutti gli amanti della musica e del divertimento.

