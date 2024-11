Controluce al Torino Film Festival: il documentario sul padre dei paparazzi italiani

Il Torino Film Festival si appresta a ospitare la premiere mondiale di “Controluce“, un documentario di Tony Saccucci che mette in luce la figura storica di Adolfo Porry-Pastorel, considerato il capostipite dei paparazzi in Italia. Prodotto e distribuito da Luce Cinecittà, il film partecipa al concorso dedicato ai documentari e promette di affascinare il pubblico con una narrazione coinvolgente e ricca di immagini storiche.

Un’opera che esplora la figura di Adolfo Porry-Pastorel

“Controluce” di Tony Saccucci torna a richiamare l’attenzione sulla figura di Adolfo Porry-Pastorel, una delle personalità più influenti nella storia della fotografia e del giornalismo italiano. Noto per la sua capacità di catturare momenti chiave della storia del Novecento, Porry-Pastorel ha costruito una carriera straordinaria all’insegna del dietro le quinte del potere e del crudo realismo della cronaca. Saccucci, già noto per le sue opere precedenti come “Il pugile del duce” e “La prima donna“, continua qui la sua indagine storica con una narrazione che unisce la vita di un uomo alla grande storia collettiva.

Il documentario porta alla luce non solo i successi professionali di Porry-Pastorel, ma anche le sfide e le difficoltà vissute in un’epoca turbolenta dell’Italia, dal fascismo alla seconda guerra mondiale. La scelta di concentrarsi su un fotografo che ha rivoluzionato la professione è di fondamentale importanza per comprendere come la fotografia abbia plasmato la visione pubblica degli eventi storici, rendendo la figura di Porry-Pastorel essenziale per comprendere la cronaca politica italiana.

Il pioniere della fotografia in Italia

Adolfo Porry-Pastorel nacque nel 1888 e fin da giovane evidenziò un talento raro per la fotografia. All’età di 20 anni, fondò l’agenzia V.E.D.O. , pionieristica nel suo approccio e innovativa nel campo del fotogiornalismo. Porry-Pastorel si distinse per la sua abilità di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, immortalando eventi storici e scoop che avrebbero fatto la storia.

La sua fama aumentò vertiginosamente tra le due guerre mondiali, tanto da guadagnarsi il soprannome di “fotografo di Mussolini“. Tuttavia, Porry-Pastorel non si limitò a servire il regime, ma mantenne sempre uno sguardo critico e distaccato, riuscendo a raccontare sia gli eventi ufficiali sia la vita quotidiana degli italiani. Le sue immagini contribuirono a dare forma all’immaginario collettivo, permettendo ai lettori di vivere in prima persona momenti storici come l’arresto di Mussolini nel 1915 e la Marcia su Roma.

Un racconto attraverso immagini e filmati storici

“Controluce” non è solo un semplice racconto biografico. Attraverso un accattivante intreccio di riprese originali, filmati di repertorio e fotografie provenienti dall’Archivio Luce, il documentario offre uno sguardo penetrante nel modo in cui Porry-Pastorel ha saputo catturare le trasformazioni della società italiana. Dalla belle époque al ventennio fascista, il film esplora come le immagini di Porry-Pastorel abbiano influenzato la narrazione pubblica e privata di eventi storici.

Il documentario non tralascia neppure le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale nella vita di Porry-Pastorel, amplificando la portata del suo lavoro e delle sue scelte. Michele Eburnea, scelto per interpretare il ruolo di Porry-Pastorel, rappresenta il talento emergente del panorama cinematografico italiano, supportato da una selezione di attori come Gaja Masciale e Antonio Galletta.

Il nuovo lavoro di Tony Saccucci si presenta come un’opera fondamentale non solo per chi ama il cinema, ma anche per gli appassionati di fotografia e storia. Con “Controluce“, il Torino Film Festival offre un’opportunità imperdibile per esplorare una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama della fotografia italiana, capace di connettere il passato con le sfide contemporanee del giornalismo.