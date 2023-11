Conoscevate le figlie di Adam Sandler? ecco quello che sappiamo su di loro

Adam Sandler è sicuramente uno degli attori più famosi al momento, soprattutto nel genere comico. Egli nasce il 9 Settembre del 1966. Distintosi negli anni novanta come autore e poi membro del cast del programma televisivo Saturday Night Live, Sandler si è poi affermato presso il grande pubblico prendendo parte a numerose produzioni hollywoodiane di successo. Le sue interpretazioni in film drammatici come Ubriaco d’amore, Reign Over Me, The Meyerowitz Stories e Diamanti grezzi sono stati nvece acclamate all’unanimità. L’attore e sua moglie, Jackie Sandler, sono diventati genitori per la prima volta nel 2006 con l’arrivo di Sadie. Ecco alcune informazioni sulle figlie dell’artista statunitense.

Sadie Sandler

Adam e Jackie hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Sadie Madison Sandler, il 6 maggio 2006. Poco dopo il suo arrivo, il comico ha scherzato con i giornalisti sulla mancanza di capacità di concentrazione della sua neonata. In giovane età, Sadie ha iniziato ad accompagnare suo padre sul set, facendo la sua prima apparizione sullo schermo nel suo film del 2008, You Don’t Mess with the Zohan. Nello stesso anno, ha avuto un piccolo ruolo nel film Bedtime Stories di Adam , in cui l’attore interpreta uno zio le cui lunghe favole della buonanotte creano problemi a suoi nipoti.

Sunny Sandler

Madeline Sandler nasce il 2 novembre 2008. Come sua sorella maggiore, Sunny è apparsa in molti dei film di suo padre, tra cui Grown Ups , Blended e Murder Mystery. Oltre ai suoi ruoli da attrice, Sunny ha anche una passione per il canto. Nel giugno 2019, ha eseguito una canzone di The Greatest Showman sul palco durante uno degli spettacoli comici di Adam. Dopo una dolce presentazione da parte di suo padre, Sunny ha cantato a squarciagola “A Million Dreams“, guadagnandosi un enorme applauso e una standing ovation da parte del pubblico.