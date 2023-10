Ron Perlman, il celebre attore riconosciuto a livello internazionale per la sua straordinaria carriera nel cinema e in televisione, ha un erede in ascesa che sta catturando l’attenzione del pubblico con il suo talento unico. Parliamo di Brandon Avery Perlman, ovvero suo figlio, il quale sta emergendo come una figura intrigante e versatile, lontano dai riflettori tanto amati dal Ron.

Nato il 29 marzo 1990 a Los Angeles, Brandon ha una presenza magnetica che ricorda in modo sorprendente quella del padre, ma ha costruito da zero la sua carriera, percorrendo autonomamente un arduo percorso.

Cresciuto in una città dalle mille possibilità come Los Angeles, Brandon ha frequentato uno dei migliori licei della città, dove ha dimostrato di essere un ragazzo in gamba e particolarmente sveglio. Conclusi gli studi è poi entrato a far parte dell’azienda di suo padre, ovvero la Long Island Electrical Systems.

Ma ben presto ha capito che quella non era la sua strada, come non lo era neanche quella del mondo del cinema. Così anziché seguire le orme del padre ha deciso di dedicarsi pienamente all’universo musicale. Ha debuttato nel 2012 con il suo primo album, aprendo la strada alla sua carriera come musicista e produttore sotto lo pseudonimo di Delroy Edwards. Il settore musicale americano ora conosce Brandon come un influente produttore, soprattutto nel genere rock, grazie alla sua etichetta L.A. Club Resource, dove sforna costantemente talenti emergenti.

Ma Brandon è molto più di un musicista di successo. Sui social media, condivide spesso con orgoglio le creazioni degli artisti sotto la sua ala protettrice, dimostrando una dedizione sincera all’arte e alla costante ricerca di talenti da poter supportare.

Parlando invece della sua vita privata purtroppo non sappiamo molto, poiché Brandon è una persona alquanto riservata. Sembra che la sua compagna di vita si chiami Francesca, ma non sappiamo altro sul suo conto. Un fatto noto a tutti è però il suo grande amore per gli animali. Sui social infatti non perde occasione per condividere momenti importanti con il suo amato pitbull.

Dunque Brandon Perlman non è qualcuno che vive nell’ombra del successo di suo padre. Ha dimostrato di avere molto talento e si è costruito il suo successo per mezzo delle sue forze e del suo talento.

