Su Prime Video è arrivato un action movie mozzafiato, con i migliori interpreti del genere

Se ami i thriller avventurosi e ad alta tensione, non puoi perdere questa proposta. Su Amazon Prime Video è arrivato un action movie con i migliori interpreti del genere. Si intitola King of killers e ha una trama davvero mozzafiato.

Su Prime Video un action movie mozzafiato

King of killers è un film del 2023 diretto, scritto e interpretato (nella parte di Dyson Chord) da Kevin Grevioux, il Raze dei film di Underworld. Protagonista l’attore canadese Alain Moussi che guida un cast di action hero di primo piano come Frank Grillo e Stephen Dorff.

Garan (Alain Moussi) fa parte di un gruppo di sicari internazionali. La loro prossima missione è la più delicata della loro carriera. Sono incaricati di eliminare l’assassino più pericoloso del mondo, il re dei killer. Vengano riuniti simultaneamente, infatti, per uccidere Jorge Drakos (Frank Grillo), colui che si è autoproclamato il Re di tutti gli assassini. Ma scopriranno che in realtà saranno loro ad essere braccati.

La trama del film King of killers

Il film su Prime Video racconta la storia di Marcus Garan e di un gruppo di assassini incaricati di eliminare Jorge Drakos, l’assassino più pericoloso del mondo. In palio c’è l’enorme cifra di dieci milioni di dollari e una reputazione senza precedenti nel mondo dello spionaggio. Il vincitore, infatti, sarà libero di chiedere qualsiasi cifra per i suoi servizi.

Marcus, una volta al vertice della sua professione, è stato segnato per sempre da un tragico incidente che gli ha portato via la moglie. Senza più uno scopo nella vita, l’uomo è diventato alcolizzato e ha giurato di non uccidere mai. È stato però costretto ad accettare l’incarico proposto da Roman Garan per le condizioni di salute critiche in cui versa la famiglia.

Scopre da subito di come la missione sia un inganno ben congegnato. Mentre tutti danno la caccia a Drakos, infatti, Drakos dà la caccia a tutti. Sono tutti coinvolti in una crudele competizione volta a scoprire chi sia il vero re dei killer.

Guarda il trailer