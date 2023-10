Jeff Goldblum è un attore di fama mondiale, noto per le sue straordinarie interpretazioni cinematografiche che hanno catturato il cuore di pubblico e critica. Oltre alla sua carriera cinematografica di successo, Goldblum è anche un orgoglioso padre di due figli, che condivide con affetto sulla sua piattaforma di social media. Scopriamo di più su questi due adorabili membri della famiglia Goldblum.

Jeff non ha avuto delle relazioni sempre stabili, anzi, la sua vita sentimentale è stata molto travagliata. Nel 2014 però la sua vita ha incrociato quella della campionessa Olimpica Emilie Livingston. Da questa unione sono nati due magnifici bambini: Charlie Ocean che è arrivata nel 2015 e River Joe nel 2017.

Grazie alla nascita di questi due splendidi bambini la famiglia è diventata ancor più unita. Sembra inoltre che il primogenito sia molto simile a suo padre, mentre l’ultimo arrivato abbia la stessa grinta e tenacia di sua mamma.

Grazie ai molti post condivisi sui social da Jeff Goldblum possiamo vedere quanto la famiglia sia felice e non perda occasione per divertirsi. In particolare non mancano post dedicati ad eventi familiari, come i compleanni. Sappiamo infatti che, grazie ai social network, River Joe ha da poco compiuto 6 anni.

Jeff Goldblum è stato da sempre amato dal grande pubblico, questo grazie ai grandi successi in cui ha lavorato, come “La Mosca”, “Jurassic Park” o “Indipendence day”. Oggi però ha anche costruito una meravigliosa storia d’amore con sua moglie Emilie Livingston e ha creato una famiglia amorevole con i loro due figli, Charlie Ocean e River Joe. Questa storia d’amore è un esempio di affetto e complicità, e questi due bambini rappresentano una parte preziosa nella vita di un’icona di Hollywood che ha catturato il cuore degli spettatori di tutto il mondo per decenni.

