Conoscete il fratello minore di Zac Efron? Ecco cosa sappiamo su di lui

Zac Efron è un attore, cantante e produttore cinematografico statunitense. Inizia la sua carriera da attore negli anni 2000, ed è divenuto famoso per il suo ruolo di Troy Bolton nel film TV della Disney High School Musical dopo la serie della WB Summerland e dopo il film Hairspray – Grasso è bello, versione cinematografica dell’omonimo musical di Broadway. Non tutti conoscono il fratello minore di Zac Efron, ovvero Dylan Efron. Andiamo a conoscerlo meglio.

Dylan Efron, vita e curiosità

Dylan nasce a San Luis Obispo, California, il 6 febbraio 1992. Egli ha frequentato la California Polytechnic State University e si è laureato in Economia. La sua tesi di laurea “Examining the California Film and Television Tax Credit Program” ha avuto così successo da essere pubblicata sul sito della scuola (tesi probabilmente ispirata dal fratello Zac). Al contrario del fratello non voleva percorrere la strada della recitazione, però sostiene sempre il fratello Zac. Qualcosa però cambiò e Dylan presentò la sua serie digital: Flow State, una docu-serie in cui lui in ogni puntata ospita una personaggio famoso che intervisterà mentre faranno attività outdoors, data la sua passione per lo sport in generale. Una novità siccome Dylan Efron ha confessato di avere la fobia di parlare davanti a tante persone. Per questo ha sempre preferito stare dietro le quinte, andando a produrre o a scrivere sceneggiature.

Il giovane Dylan e il fratello sono grandi fan dei Los Angeles Lakers, infatti sono stati spesso paparazzati a bordo campo durante le partite di basket. Inoltre il ragazzo sembra avere uno spiccato talento per la palestra, l’esercizio fisico e il nuoto. Infatti Dylan posta spesso foto su Instagram che lo ritraggono in piscine o durante delle competizioni di nuoto, durante le quali spesso trionfa. Il fratello di Zac mostra anche un dolce amore nei confronti dei cani.