Emma Stone incanta alla premiere di Eddington a Los Angeles: il suo look anni ’70 fa discutere

La premiere del film “Eddington” a Los Angeles ha visto il ritorno di Emma Stone, l’attrice premio Oscar che ha catturato l’attenzione di tutti con il suo look ispirato agli anni ’70. La sua apparizione non è passata inosservata, scatenando un’ondata di commenti sui social media. I fan si sono concentrati non solo sul suo abito firmato Louis Vuitton, ma anche su un aspetto che ha suscitato curiosità: il suo viso sembra rinnovato e luminoso, portando a speculazioni su possibili interventi estetici.

Un look che fa discutere

Emma Stone ha scelto un abito flame di Louis Vuitton per il red carpet, abbinato a un nuovo taglio di capelli pixie che ha attirato l’attenzione. Tuttavia, ciò che ha colpito di più i fan è stata la sua pelle visibilmente levigata e i tratti del viso, che sembrano più scolpiti rispetto a qualche anno fa. Un video pubblicato su Instagram da Francesca Busi, nota come @youaremylemonade, ha messo a confronto le immagini dell’attrice nel tempo, evidenziando il cambiamento nel suo aspetto. I fan hanno notato zigomi più definiti e occhi più aperti, alimentando il dibattito su cosa possa aver contribuito a questo cambiamento.

Speculazioni sulla chirurgia estetica

La discussione si è intensificata su piattaforme come Reddit e Instagram, dove gli utenti si sono divisi tra diverse teorie. Alcuni sostengono che Emma possa aver subito interventi come blefaroplastica o filler, mentre altri attribuiscono il suo aspetto a un dimagrimento e a tecniche di trucco esperte. La perdita di peso, secondo alcuni, ha reso il suo viso più spigoloso, mentre altri vedono la mano di un chirurgo esperto. Nonostante le varie ipotesi, non ci sono conferme ufficiali riguardo a eventuali interventi estetici.

La reazione del pubblico e i meme

I commenti sui social media sono stati molteplici e vari. Alcuni utenti hanno esclamato: “Emma Stone ha sbloccato il livello boss di makeover”, mentre altri si sono chiesti se il suo aspetto fosse frutto di trucco o chirurgia. La creatività degli internauti non ha tardato a manifestarsi, con meme che confrontano le due versioni dell’attrice, creando una sorta di versione Hollywood del prima e dopo. Queste reazioni dimostrano quanto il pubblico sia affascinato dal cambiamento dell’attrice e dalla sua capacità di rimanere al centro dell’attenzione.

Eddington e il futuro di Emma Stone

Nonostante le speculazioni sul suo aspetto, Emma Stone ha mantenuto un profilo basso, evitando di rilasciare dichiarazioni ufficiali riguardo al suo look. La sua attenzione sembra essere rivolta al film “Eddington“, in uscita a luglio, e a qualche dichiarazione intrigante su Pedro Pascal, che ha aggiunto un po’ di pepe alla situazione. Con o senza ritocchi, l’attrice continua a brillare come una delle stelle più luminose di Hollywood, dimostrando che il suo talento è ciò che conta di più.

