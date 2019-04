“Shazam!” ripete la parola magica, il sequel si farà!

Grazie al grande successo di pubblico e critica, è stato recentemente confermato che “Shazam!” avrà un seguito. Ottime notizie anche per il film su Black Adam con Dwayne “The Rock”Johnson, che interpreterà l’acerrimo e più famoso nemico del supereroe, il cui film entrerà in produzione l’anno prossimo.

Henry Gayden, sceneggiatore di “Shazam!” confermato per scrivere anche il seguito

Coi suoi ottimi incassi, a fronte di un budget di produzione limitato, “Shazam!” si sta rivelando un vero successo per la DC e la Warner Bros. A meno di due settimane dall’uscita nelle sale è già stato confermato che la pellicola avrà un sequel. Stando a quanto riportato da Hollywood Reporter, lo sceneggiatore Henry Gayden tornerà a firmare la sceneggiatura. Sicuramente molto del merito della buona riuscita del progetto è da accreditare proprio a lui, che è riuscito a rendere credibile un personaggio “classico” e squadrato come il Capitano Meraviglia. Attualmente il suo è l’unico nome legato al progetto, ma è facile immaginare che anche in cabina di regia verrà confermato David F. Sandberg.

Dwayne “The Rock”Johnson conferma che il film di “Black Adam” entrerà in produzione l’anno prossimo

Produttore di “Shazam!” , il famoso attore ha pubblicato un video su Instagram nel quale, oltre a ringraziare tutto il pubblico per gli ottimi risultati del film, ha annunciato anche che il progetto che lo vede protagonista, “Black Adam”, entrerà in produzione l’anno prossimo. Il film era stato inizialmente annunciato molti anni fa, ma era stato poi abbandonato a seguito degli scarsi successi dei primi film Dc. Il personaggio è un antico egizio di nome Teth-Adam che fu scelto dal Mago Shazam come suo successore. Deciso a governare il mondo, Adam prese il posto del faraone e si mise sul trono. Il mago, contrariato, gli diede il nome di Black Adam e lo bandì sulla stella più lontana dell’universo dove Adam passò 5000 anni per poi ritornare sulla Terra. Dotato degli stessi poteri del suo rivale, è il vero antagonista di Shazam. Potete vedere qui sotto il filmato che l’attore ha condiviso sui suoi canali social.