Concerto per Milano 2025: Riccardo Chailly dirige la Filarmonica della Scala sotto le stelle

Il Concerto per Milano torna in scena questa sera, giovedì 5 Giugno, per la sua dodicesima edizione, un evento di grande richiamo che segna l’inizio dell’estate milanese. La manifestazione si svolgerà in Piazza del Duomo, dove il direttore d’orchestra Riccardo Chailly guiderà la Filarmonica della Scala. Questo concerto rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica sinfonica e del cinema, poiché il programma musicale di quest’anno è quello previsto per il 2024, annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai5 a partire dalle 21.15.

Un palco mobile e una storia da raccontare

Il Concerto per Milano si distingue non solo per la qualità della musica, ma anche per la scenografia unica che offre. Quest’anno, il palco sarà dotato di ponti mobili, creando un’atmosfera suggestiva che si integra perfettamente con la storicità del Duomo di Milano. Questo elemento scenico non è solo un abbellimento, ma un modo per raccontare la storia della Scala di Milano, un’istituzione culturale di fama mondiale. La scelta di un palco all’aperto permette di godere della bellezza della città e della musica in un contesto incantevole, sotto le stelle e le guglie del Duomo.

Riccardo Chailly e Emmanuel Tjeknavorian: protagonisti della serata

Riccardo Chailly, figura di spicco nel panorama musicale internazionale, sarà al timone di questa serata speciale. Con un curriculum che include collaborazioni con orchestre di fama mondiale come la Filarmonica di Berlino e la New York Philharmonic Orchestra, Chailly è dal 2015 il direttore musicale del Teatro alla Scala, succedendo a Daniel Barenboim. La sua esperienza e la sua visione artistica promettono di offrire un’esperienza musicale indimenticabile.

Accanto a lui, il violinista austriaco Emmanuel Tjeknavorian, 30 anni, sarà il solista della serata. Tjeknavorian è noto per il suo talento straordinario e per il suo legame con il violino Stradivari, un autentico capolavoro del liutaio italiano del Settecento. Dal 2024, ha assunto anche il ruolo di direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano, dimostrando un impegno costante nella formazione di giovani musicisti, oltre a dedicarsi alla sua carriera solistica.

Un viaggio musicale tra cinema e sinfonia

Il programma del Concerto per Milano promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la musica da film. Riccardo Chailly ha scelto di includere brani iconici composti da John Williams per le pellicole di Steven Spielberg. Tra i pezzi in programma, le celebri colonne sonore di film come “E.T. l’extra-terrestre” e “Indiana Jones e il tempio maledetto” cattureranno l’immaginazione degli spettatori. Particolarmente toccante sarà l’esecuzione del tema di “Schindler’s List“, con l’assolo di violino di Tjeknavorian che promette di emozionare il pubblico.

La serata non si limiterà alla musica americana. Chailly renderà omaggio anche alla tradizione italiana, con una selezione di temi tratti da “Il Gattopardo“, celebre film di Luchino Visconti, che mette in risalto il lavoro del compositore Nino Rota. Le sue colonne sonore, tra cui quella de “Il Padrino” e il tema di “Amarcord“, sono considerate tra le più belle della storia del cinema.

Un’apertura scintillante e brani inaspettati

Il concerto avrà inizio con “Lollapalooza“, un’opera del compositore minimalista John Adams, che promette di catturare l’attenzione del pubblico fin dai primi istanti. Questo brano, scritto nel 1995 per celebrare il quarantesimo compleanno di Simon Rattle, è un esempio di musica che si distingue per la sua originalità e il suo ritmo coinvolgente.

In aggiunta, il programma prevede anche la suite dal balletto “Le boeuf sur le toit” di Darius Milhaud, un’opera che riflette l’atmosfera di un bar americano durante il proibizionismo, con ritmi brasiliani che porteranno un tocco di vivacità alla serata. Questo brano, originariamente pensato come colonna sonora per un film di Charlie Chaplin, dimostra la versatilità della musica sinfonica e la sua capacità di attraversare generi e stili.

Come seguire il concerto in diretta

Per chi non potrà essere presente in Piazza del Duomo, la diretta del Concerto per Milano sarà disponibile su Rai5 e su RaiPlay a partire dalle 21.15. La regia dell’evento è affidata a Stefania Grimaldi, mentre la conduzione sarà curata dalla giornalista Elena Biggioggero, nota per il suo lavoro in programmi come “La vita in diretta” e “Agorà“. La speranza è che il meteo sia favorevole, permettendo a tutti di godere di una serata all’insegna della musica e della bellezza della città di Milano.

