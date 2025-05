Concerto per l’Africa: Rai Radio celebra la Giornata Mondiale con un evento speciale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In occasione della Giornata Mondiale dell’Africa, Rai Radio organizza un concerto straordinario per il 25 maggio 2025, un evento che non solo celebra il continente africano, ma ricorda anche i quarant’anni dal leggendario ‘Live Aid’. Questo concerto, che si svolgerà dalle 19.45 alle 21.30, sarà trasmesso in diretta su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, con la conduzione di Sara Zambotti e Massimo Cirri. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Rai Radio, Amref, ASviS e Heroes Festival, e si inserisce nel contesto del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Un evento per sfidare gli stereotipi

Il concerto non si limita a essere un semplice evento musicale, ma si propone di affrontare e sfidare gli stereotipi che circondano l’Africa. Attraverso una narrazione che abbraccia cultura, innovazione, sport, moda e sviluppo sostenibile, l’evento intende mettere in luce le potenzialità del continente. Nel 2024, Rai Radio, Amref e ASviS hanno avviato una prima collaborazione con un podcast intitolato “L’elefante nella stanza“, che esplora questi temi in dieci puntate, contribuendo a una maggiore consapevolezza e comprensione delle sfide e delle opportunità che l’Africa presenta.

Gli artisti protagonisti del concerto

Il palco di Rai Radio2 ospiterà una serie di artisti di grande talento, tra cui la storica Social Band con Frances Alina Ascione. Tra i nomi di spicco ci sarà Fiorella Mannoia, nota per il suo impegno nelle battaglie per i diritti delle donne e testimonial di Amref. La rapper napoletana Lina Simons, con le sue radici italo-nigeriane, porterà la sua voce unica, mentre Andrea Satta, cantante dei Têtes de Bois, e Leo Gassman, giovane cantautore e attore italiano, arricchiranno ulteriormente il programma. Chris Obehi, con le sue origini nigeriane, fonderà ritmi tradizionali e contemporanei, mentre Kaze, cantante e attrice, e Epoque, rapper torinese di origini congolesi, completeranno un cast variegato e rappresentativo della musica africana e delle sue influenze.

Un tributo a ‘Live Aid’

Questo concerto assume un significato particolare poiché coincide con il quarantesimo anniversario di ‘Live Aid’, l’evento storico che si svolse nel 1985 a Londra e Philadelphia per raccogliere fondi a sostegno dell’Etiopia. La risonanza di quel momento ha segnato un’epoca nella musica e nella solidarietà internazionale, e il concerto di Rai Radio si propone di rivivere quell’eredità, sottolineando l’importanza della musica come strumento di cambiamento sociale e di sensibilizzazione.

Il concerto del 25 maggio non è solo un tributo al passato, ma anche un passo verso un futuro in cui l’Africa e le sue culture vengono celebrate e rispettate. Con artisti di diverse origini e generi, l’evento mira a unire le persone in un messaggio di speranza e solidarietà, dimostrando che la musica può essere un potente veicolo di cambiamento.

