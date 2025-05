Concerto di musica italiana ad Ankara: il duo Benciolini e Armellini in scena al Museo Erimtan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 8 maggio 2025, la città di Ankara ospiterà un evento musicale di grande rilevanza, organizzato dal Cidim in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia. Il concerto, che avrà luogo alle ore 20 presso il Museo Erimtan, vedrà esibirsi il duo formato dal flautista Tommaso Benciolini e dalla pianista Leonora Armellini. Il programma include opere di celebri compositori italiani e internazionali, tra cui Nino Rota, Robert Schumann, Olivier Messiaen, Claude Debussy, Alfredo Casella e Giuseppe Verdi.

L’importanza dell’evento musicale

Questo concerto rappresenta un’importante iniziativa per la promozione della musica italiana all’estero. Il Cidim, infatti, ha come obiettivo principale quello di valorizzare il talento musicale italiano, portando artisti di spicco in contesti internazionali. Ankara, con la sua ricca storia culturale e artistica, si configura come una cornice ideale per un evento di tale portata. La scelta del Museo Erimtan, che funge sia da museo archeologico che da sala da concerto, sottolinea l’intento di unire arte e musica in un ambiente di grande prestigio.

I protagonisti del concerto: Tommaso Benciolini e Leonora Armellini

Tommaso Benciolini e Leonora Armellini sono due giovani musicisti che si sono già affermati sulla scena internazionale. Entrambi sostenuti dalla Gaspari Foundation, i due artisti rappresentano una nuova generazione di talenti che si distingue per la loro passione e dedizione alla musica. Benciolini, flautista di grande sensibilità, e Armellini, pianista di straordinaria bravura, sono noti per le loro interpretazioni intense e coinvolgenti. La loro esibizione ad Ankara non è solo un’opportunità per mostrare il loro talento, ma anche un’occasione per far conoscere la musica italiana a un pubblico più ampio.

La collaborazione con le Ambasciate italiane

Francescantonio Pollice, Presidente del Cidim e dell’Aiam , ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le Ambasciate italiane nel mondo. Queste istituzioni offrono palcoscenici di prestigio agli artisti proposti dal Cidim, contribuendo così alla diffusione della cultura musicale italiana. Pollice ha espresso gratitudine nei confronti di Giorgio Marrapodi, Ambasciatore d’Italia in Turchia, per il supporto nella realizzazione di questo evento. La sinergia tra il Cidim e le Ambasciate permette alla musica italiana di ricevere riconoscimenti e applausi anche in contesti internazionali, come quello turco.

Un evento da non perdere

Il concerto del 8 maggio al Museo Erimtan rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica e della cultura. La combinazione di talenti emergenti e un repertorio di grande valore artistico promette di offrire un’esperienza unica e coinvolgente. La partecipazione a questo evento non solo sosterrà i musicisti italiani, ma contribuirà anche a rafforzare i legami culturali tra Italia e Turchia, celebrando la bellezza della musica in tutte le sue forme.

