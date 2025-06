Concerto di musica italiana a Yogyakarta: Annalisa Ferrarini e Giuseppe Infantino in scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 20 giugno 2025, la città di Yogyakarta, in Indonesia, ospiterà un evento musicale di grande rilevanza culturale. Il soprano Annalisa Ferrarini e il tenore Giuseppe Michelangelo Infantino, accompagnati dal pianista Alessandro Zilioli, si esibiranno presso l’Universitas Negeri. Questo concerto è parte del progetto “Suono Italiano“, un’iniziativa promossa dal CIDIM , con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta e dell’Associazione Leone Magiera. L’evento rappresenta un’importante opportunità per far conoscere la musica italiana in un contesto internazionale.

Un evento di prestigio per la musica italiana

Il concerto di Yogyakarta si distingue per la qualità dei suoi interpreti. Annalisa Ferrarini e Giuseppe Michelangelo Infantino sono due giovani talenti che hanno già conquistato il pubblico con le loro performance. Il pianista Alessandro Zilioli, noto per le sue abilità tecniche e interpretative, completa il trio, promettendo un’esibizione di alto livello. Il programma musicale include opere di grandi compositori italiani come Donizetti, Puccini e Verdi, offrendo così un viaggio attraverso la tradizione operistica italiana.

Francescantonio Pollice, Presidente del CIDIM e dell’AIAM , ha sottolineato l’importanza di questo evento: “Abbiamo messo insieme il talento di due giovani cantanti come Ferrarini e Infantino e le straordinarie abilità pianistiche di Alessandro Zilioli per portare qui in Indonesia uno spettacolo che siamo certi saprà attirare l’attenzione del pubblico locale”. La scelta di Yogyakarta non è casuale; la città è conosciuta per il suo ricco patrimonio culturale e artistico, rendendola un palcoscenico ideale per la musica italiana.

Masterclass per studenti dell’Università

Oltre al concerto, i due cantanti terranno una masterclass per gli studenti dell’Universitas Negeri, offrendo loro l’opportunità di apprendere direttamente da professionisti del settore. Questo incontro rappresenta un’importante occasione di crescita per i giovani artisti indonesiani, che potranno confrontarsi con le tecniche e le tradizioni della musica operistica italiana. “Il CIDIM torna in Asia grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta e l’Associazione Leone Magiera, che ringrazio per la disponibilità”, ha aggiunto Pollice, evidenziando l’importanza delle sinergie tra le istituzioni culturali.

La sfida della distanza e la promozione della cultura italiana

La Dott.ssa Maria Battaglia, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta, ha commentato le difficoltà legate alla distanza tra Italia e Indonesia: “La grande distanza dell’Indonesia dall’Italia potrebbe rappresentare un ostacolo per promuovere in questo territorio la nostra cultura, ma grazie alle associazioni come il CIDIM, che si spingono oltre confine, riusciamo ad organizzare eventi che ci aiutano a far conoscere e apprezzare il Made in Italy anche qui”. La sua dichiarazione sottolinea l’importanza di eventi come quello di Yogyakarta per la diffusione della cultura italiana nel mondo.

Prossimi appuntamenti a Jakarta

Il trio di artisti non si limiterà a esibirsi a Yogyakarta; il 22 giugno 2025, si esibiranno anche presso la Gedung Kesenian di Jakarta. Questo secondo concerto rappresenta un’ulteriore opportunità per il pubblico indonesiano di apprezzare la musica italiana. Maggiori dettagli sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale del CIDIM, dove è possibile trovare informazioni aggiornate su questo e altri eventi legati alla promozione della cultura musicale italiana nel mondo.

