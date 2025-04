Concerto del primo maggio 2025: il cast completo e le novità dalla piazza di Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Concerto del Primo Maggio 2025 si prepara a tornare in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, un evento atteso che celebra la Festa dei Lavoratori. Quest’anno, il cast è composto da una varietà di artisti che rappresentano diverse generazioni e generi musicali, offrendo un panorama sonoro ricco e variegato. La manifestazione, che si svolgerà il 1 maggio, promette di essere un momento di grande festa e riflessione sociale.

Cantanti sul palco: un mix di talenti

La lineup del concerto di quest’anno è un vero e proprio mosaico musicale che abbraccia vari stili e influenze. Gli artisti che si esibiranno sul palco includono nomi noti e emergenti, creando un’atmosfera di celebrazione e condivisione. Tra i partecipanti ci sono Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors e Tredici Pietro.

Questa selezione di artisti non solo riflette l’eclettismo della scena musicale italiana contemporanea, ma rappresenta anche una piattaforma per i nuovi talenti. Gli artisti emergenti Cordio, Diniche e Fellow avranno l’opportunità di esibirsi, portando freschezza e innovazione al concerto.

Scaletta e modalità di visione

La direzione artistica del Concerto del Primo Maggio è affidata a Massimo Bonelli, mentre la regia è curata da Fabrizio Guttuso Alaimo. Come tradizione, l’evento sarà a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, oltre a essere disponibile su RaiPlay e Rai Italia. La festa avrà inizio alle 13.30 e si protrarrà per oltre dieci ore, offrendo non solo musica dal vivo, ma anche momenti di riflessione su temi sociali e di attualità.

Il programma prevede un’anteprima su Rai 3 dalle 15.15 alle 16.30, seguita dalla prima parte del concerto dalle 16.30 alle 19.00. La seconda parte si svolgerà dalle 20.00 alle 21.00, mentre la terza parte chiuderà la serata dalle 21.05 alle 24.15. Questo formato garantirà un flusso continuo di musica e contenuti, coinvolgendo il pubblico presente in piazza e quello a casa.

Presentatori e ospiti speciali

Il concerto sarà presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama, che guideranno il pubblico attraverso le varie esibizioni e momenti di intrattenimento. A loro si unirà il professor Vincenzo Schettini, noto per la sua presenza sui social, che farà delle incursioni durante l’evento, aggiungendo un tocco di originalità e interazione.

Il Concerto del Primo Maggio rappresenta non solo un’importante manifestazione musicale, ma anche un momento di unione e riflessione per la società italiana, affrontando questioni attuali attraverso la musica e le parole degli artisti. Con un cast così variegato e un programma ricco di eventi, l’attesa per questa edizione è palpabile.

