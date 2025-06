Concerto dei Pooh a Venezia: un evento imperdibile con Michelle Hunziker

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sabato 7 giugno 2025, Canale 5 trasmetterà “Pooh: Noi Amici X Sempre“, un concerto speciale che segna un momento storico per la band italiana. Per la prima volta, i Pooh si esibiranno nella suggestiva Piazza San Marco a Venezia, un palcoscenico che aggiunge un tocco di magia a un evento già straordinario. La serata promette di essere un viaggio emozionante attraverso la musica e i ricordi, con la partecipazione di ospiti d’eccezione.

Un viaggio nella storia della musica italiana

“Pooh: Noi Amici X Sempre” rappresenta un’opportunità unica per celebrare una delle band più iconiche della musica italiana. I Pooh, attivi da oltre sei decenni, hanno lasciato un segno indelebile nella cultura musicale del paese, con oltre 100 milioni di dischi venduti e numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso della loro carriera. La loro musica ha accompagnato generazioni di fan, rendendo ogni canzone un ricordo prezioso.

Durante il concerto, i membri storici della band – Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli – condivideranno aneddoti e riflessioni sulla loro carriera, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. La presenza di Michelle Hunziker arricchirà ulteriormente la serata, aggiungendo un tocco di freschezza e spontaneità a questo evento già ricco di emozioni.

Ospiti speciali e momenti indimenticabili

La serata non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo che vedrà la partecipazione di artisti di fama come Il Volo e Patty Pravo. Questi ospiti condivideranno il palco con i Pooh, eseguendo insieme alcuni dei brani più amati dal pubblico. La combinazione delle voci di questi artisti promette di creare momenti indimenticabili, in grado di far vibrare le corde del cuore di tutti i presenti.

In aggiunta alla musica, il concerto sarà arricchito da esibizioni coreografiche di Elena D’Amario e Alessandro Cavallo. Le loro danze, in perfetta sintonia con le melodie dei Pooh, offriranno un’esperienza visiva che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionale attraverso la musica e il movimento.

Un evento da non perdere

“Pooh: Noi Amici X Sempre” non sarà solo un concerto, ma una celebrazione dell’amicizia, della musica e dei ricordi condivisi. Questo spettacolo, prodotto da FRIENDSTV per RTI, si propone di toccare le corde del cuore di tutti gli amanti della musica italiana. La serata sarà un’opportunità per rivivere momenti iconici della storia della band e per riflettere sull’importanza della musica nella vita di ognuno.

Con la sua atmosfera unica e la qualità degli artisti coinvolti, il concerto a Venezia si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque abbia amato le canzoni dei Pooh e desideri vivere un’esperienza indimenticabile.

