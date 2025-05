Concerto benefico a Assisi: una serata di musica e messaggi importanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sabato 24 maggio 2025, la prima serata di Rai Uno ha visto un evento speciale dedicato alla beneficenza, condotto da Carlo Conti. Il concerto, intitolato “Con il cuore nel nome di Francesco“, si è svolto nella suggestiva piazza della Basilica di Assisi. L’evento ha riunito diversi artisti, tra cui alcuni protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e il comico Gabriele Cirilli, che ha intrattenuto il pubblico con la sua comicità. Nonostante il focus sulla pace e la povertà, la serata ha visto emergere anche un momento di polemica.

Arisa incanta il pubblico con la sua voce

Ad aprire il concerto è stata Arisa, che ha deliziato i presenti con la sua interpretazione di “Dolce sentire“, un canto francescano che ha toccato il cuore di tutti. La cantante ha scelto di esibirsi in modo semplice, indossando un completo nero sobrio e mantenendo un’acconciatura naturale. La sua performance è proseguita con “Meraviglioso amore mio“, dove ha nuovamente dimostrato il suo talento vocale. La scelta di un look minimalista ha messo in risalto la sua voce potente e le emozioni che ha saputo trasmettere, rendendo la sua esibizione memorabile.

Lucio Corsi e il suo messaggio di normalità

Lucio Corsi ha preso il palco con il suo pianoforte e un’armonica a bocca, regalando al pubblico un momento di grande musica. Dopo la sua esibizione, ha condiviso la sua gioia per questo importante traguardo nella sua carriera, sottolineando come l’esperienza di Sanremo e dell’Eurovision lo abbia formato artisticamente. Carlo Conti ha descritto la sua canzone come un inno alla normalità, evidenziando che non è necessario essere dei supereroi per trovare la felicità. Corsi ha voluto trasmettere un messaggio profondo: la felicità non deriva solo dal raggiungimento di obiettivi, ma dal percorso stesso e dalla ricerca di momenti significativi.

Gabriele Cirilli: risate e riflessioni sulla vita quotidiana

Il comico Gabriele Cirilli ha avuto il compito di portare un sorriso tra il pubblico, affrontando con ironia temi seri. La sua prima battuta, rivolta a Carlo Conti, ha subito catturato l’attenzione, mentre ha continuato a riflettere sull’importanza del sorriso e della risata. Cirilli ha descritto la realtà delle famiglie italiane, contrastando l’immagine perfetta delle pubblicità con la vita quotidiana, dove la comunicazione spesso si riduce a suoni e gesti. La sua comicità ha offerto un momento di leggerezza, bilanciando i temi più seri della serata.

Marcella Bella e la polemica sulla musica

Marcella Bella ha partecipato all’evento con una versione remix di “Montagne Verdi“, che ha suscitato l’ilarità del pubblico. Carlo Conti ha scherzato sull’idea di proporre la canzone allo stadio della Fiorentina. Tuttavia, la serata ha preso una piega controversa quando Bella ha rivelato che il conduttore le aveva vietato di eseguire la sua ultima hit, “Pelle Diamante“, accusandola di contenere una parolaccia. Questo scambio ha sollevato interrogativi sulla libertà artistica e le scelte editoriali, portando un elemento di discussione in un contesto altrimenti dedicato alla beneficenza e alla musica.

