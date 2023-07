Compensi Stellari: quanto incassano Margot Robbie e Joaquin Phoenix

Il mondo del cinema è spesso sinonimo di stelle scintillanti e guadagni favolosi. Le recenti rivelazioni riguardanti i compensi di due attori di spicco, Margot Robbie e Joaquin Phoenix, non hanno fatto che confermare questa realtà. Variety ha recentemente pubblicato un articolo che ha svelato gli assegni che queste celebrità hanno incassato per le loro ultime e acclamate interpretazioni cinematografiche, rivelando cifre impressionanti.

Cominciamo con Margot Robbie, la talentuosa attrice australiana che ha catturato l’attenzione di critici e fan con le sue performance memorabili. Il nuovo progetto di Robbie, Barbie, promette di essere una rivisitazione moderna e potente del famoso giocattolo.

Per la sua partecipazione in questo ambizioso lungometraggio, Margot Robbie ha ricevuto la cifra strabiliante di 12.5 milioni di dollari. Questo contratto milionario, tuttavia, non tiene conto di eventuali bonus o incentivi legati al successo del film al botteghino. Dato che la talentuosa attrice è coinvolta anche come produttrice. Con “Barbie,” Robbie dimostra ancora una volta il suo talento.

Guardando indietro alla carriera di Margot Robbie, possiamo notare come il suo valore sia cresciuto notevolmente negli ultimi anni. Secondo indiscrezioni non confermate, per il suo ruolo in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese e in Suicide Squad di David Ayer, l’attrice sarebbe stata pagata meno di un milione di dollari.

Una cifra che sembra ormai lontana rispetto all’ingente compenso di 12.5 milioni di dollari ricevuto per Barbie. Anche per Birds of Prey, Margot ha percepito una cifra stimata tra i 9 e i 10 milioni di dollari

Ma non è solo Margot Robbie ad aver visto i suoi guadagni crescere esponenzialmente. Joaquin Phoenix, noto per la sua versatilità e il talento straordinario, ha conquistato il cuore degli spettatori con la sua indimenticabile interpretazione del personaggio di Joker nel film del 2019.

Per quel ruolo, Phoenix ha ricevuto un compenso di circa 4.5 milioni di dollari. Una cifra che rifletteva forse il rischio che lo studio aveva preso con un film di supereroi dalla prospettiva insolita. Tuttavia, il film ha avuto un successo travolgente. Ha guadagnato oltre un miliardo di dollari al botteghino e la performance di Phoenix è stata premiata con un meritato Oscar.

Barbie: la recensione