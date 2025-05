COMICON Napoli 2025: Un sabato ricco di eventi e ospiti famosi alla Mostra d’Oltremare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fino al 4 maggio, la XXV edizione del COMICON di Napoli offre un programma fitto di eventi, anteprime e ospiti di rilevanza internazionale. Sabato 3 maggio si preannuncia come una giornata di grande entusiasmo, con incontri dedicati alla musica, al cosplay e alla cultura pop, rendendo la Mostra d’Oltremare un punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, animazione e videogiochi.

Un sabato di creatività e divertimento

La giornata di sabato 3 maggio si presenta come un vero e proprio festival della creatività. La Mostra d’Oltremare diventa un palcoscenico dove si intrecciano mondi fantastici e storie coinvolgenti. Dalle 14.00 alle 15.00, l’Auditorium Teatro Mediterraneo ospiterà Lillo e Frank Matano, protagonisti della nuova serie animata “Il Baracchino“, in arrivo su Prime Video il 3 giugno. I due comici, insieme ai registi Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, offriranno al pubblico un’anteprima esclusiva, promettendo momenti di comicità surreale.

L’Auditorium non sarà solo il palcoscenico per la comicità, ma anche per la divulgazione. Barbascura X e Sio presenteranno una lezione che mescola scienza e umorismo, intrattenendo il pubblico con battute e curiosità. Nel frattempo, nella Sala Andrea Pazienza, si svolgerà un incontro tra Altan e Zerocalcare, due figure emblematiche del fumetto italiano, che discuteranno del loro rapporto con la politica e l’arte. Poco prima, il pubblico potrà assistere a una sessione dedicata a “Absolute Batman” con Scott Snyder e Nick Dragotta, che esploreranno il nuovo universo DC.

Un viaggio tra manga, cosplay e musica

La giornata di sabato non si limita solo a fumetti e animazione, ma si espande anche nel mondo della musica e del cosplay. Dalle 16.00 alle 17.35, il sensei Shin’Ichi Sakamoto intratterrà il pubblico con uno showcase dal vivo, rivelando l’essenza del manga attraverso performance artistiche. Darick Robertson, noto disegnatore di “The Boys“, offrirà una riflessione su come i supereroi riflettano le dinamiche politiche attuali. Non mancheranno anche gli interventi di Boichi, creatore di “Dr. Stone“, che svelerà dettagli sui suoi progetti futuri, e Paskim, una delle figure più influenti del manhwa contemporaneo, che esplorerà la psicologia del suo lavoro “Lost in the Cloud“.

La musica avrà un ruolo centrale con la presentazione esclusiva di “Forever Winx” da parte di Virginia Bocelli, un inno magico dedicato al reboot della celebre serie. Il pomeriggio culminerà con la Cosplay Challenge Pro, una competizione che celebra la creatività e l’abilità degli appassionati, mentre in serata si svolgerà la cerimonia del Palmarès, dove verranno assegnati i Premi COMICON e Micheluzzi, con una giuria di esperti del settore.

Gli appuntamenti di Movieplayer.it del 3 maggio

Il programma di Movieplayer.it per sabato 3 maggio include una maratona di eventi. Si inizia alle 10:00 con la Maratona Comicon 2025, seguita da un’intervista a Barbascura X alle 14:00. Alle 16:00, l’attenzione si sposterà su Jyamma Games, con un focus su “Enotria“. Gli aggiornamenti e i contenuti esclusivi saranno disponibili sui canali ufficiali di Movieplayer.it, inclusi YouTube, TikTok e Instagram, per garantire che i fan possano seguire ogni momento di questa edizione straordinaria del COMICON di Napoli.

