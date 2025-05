Comicon Napoli 2025: Un Edizione da Record con 183.000 Visitatori e Ospiti Illustri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’edizione 2025 del Comicon Napoli si è chiusa con risultati straordinari, confermandosi come uno degli eventi più attesi nel panorama culturale italiano. Con un’affluenza record di 183.000 visitatori, la fiera ha registrato un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente, dimostrando la crescente popolarità di questa manifestazione dedicata a fumetti, cinema, serie tv e videogame.

Un evento imponente e variegato

La manifestazione ha avuto luogo in un’area espositiva di oltre 30.000 metri quadrati coperti e 50.000 metri quadrati all’aperto, offrendo un palcoscenico per oltre 600 eventi. Tra le strutture presenti, un teatro con 850 posti a sedere, numerose sale per incontri e un’arena open air capace di ospitare fino a 6.000 persone. Questa vasta offerta ha permesso di attrarre un pubblico eterogeneo, soddisfacendo le esigenze di appassionati di ogni età.

Il Comicon Napoli non è solo un punto di riferimento per gli appassionati, ma ha anche un impatto economico significativo. Nel 2024, l’evento ha generato un fatturato di 42 milioni di euro, in crescita rispetto ai 36 milioni del 2023. Questa espansione è attribuibile a una proposta culturale ricca e diversificata, capace di attrarre sponsor e partner di rilievo.

Un pubblico giovane e appassionato

La manifestazione ha dimostrato di essere particolarmente attrattiva per i giovani, con il 60% dei partecipanti sotto i 25 anni. Questo dato evidenzia come il Comicon Napoli sia diventato un punto di incontro per le nuove generazioni, desiderose di esplorare il mondo del fumetto e dell’intrattenimento. La prossima edizione è già in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026, promettendo di replicare il successo delle edizioni precedenti.

Ospiti e anteprime di rilievo

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di ospiti di spicco, tra cui Max Pezzali, che ha presentato il suo nuovo fumetto. Tra le anteprime più attese, “Pesci Piccoli 2” dei The Jackal e la serie animata “Il Baracchino“, doppiata da Lillo e Frank Matano, hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Inoltre, il live action di “Dragon Trainer” ha suscitato grande interesse, insieme ai panel con nomi illustri come il Magister Tanino Liberatore, il game designer Yuji Horii, e artisti del calibro di Francesca Michielin e Asia Argento. La presenza di autori di fama come quelli di “Bungo Stray Dogs“, insieme ai mangaka Shin’Ichi Sakamoto e Boichi, ha arricchito ulteriormente il programma.

Riconoscimenti e premi

Il Comicon Napoli 2025 ha anche visto la consegna di premi significativi. Altan ha ricevuto il Premio Speciale Comicon 2025 alla Carriera, mentre Zerocalcare è stato premiato come Miglior Fumetto al Palmarès 2025 con l’opera “Quando muori resta a me“, pubblicata da Bao Publishing. Questi riconoscimenti non solo celebrano il talento degli artisti, ma evidenziano anche l’importanza della fiera nel promuovere la cultura del fumetto e dell’arte visiva in Italia.

Con un mix di eventi, ospiti di prestigio e un pubblico entusiasta, il Comicon Napoli 2025 si conferma come un appuntamento imperdibile nel calendario culturale italiano, pronto a continuare a crescere e a sorprendere nei prossimi anni.

