Comicon Napoli 2025: La 25a edizione inaugura oggi con ospiti internazionali e eventi esclusivi

Il Comicon di Napoli, uno dei festival più attesi dedicati alla cultura pop, ha aperto oggi, giovedì 1° maggio 2025, la sua venticinquesima edizione. Con un’affluenza record di 183.000 visitatori previsti, la Mostra d’Oltremare si trasforma in un vivace punto di incontro per appassionati di fumetti, anime, cinema e musica. La giornata promette di essere ricca di eventi, panel e incontri con star internazionali, rendendo questa edizione memorabile.

La festa della cultura pop prende il volo

La XXV edizione del Comicon Napoli si presenta con il tutto esaurito per ogni giorno del festival, un segno tangibile dell’interesse crescente per la cultura pop. La manifestazione si propone come un viaggio attraverso l’immaginario visivo e narrativo, con un focus particolare sul Magister 2025, Tanino Liberatore. L’artista, noto per il suo iconico personaggio RanXerox, sarà al centro della mostra “Drawing Power”, che celebra la sua influenza nel mondo del fumetto europeo.

Liberatore non sarà solo protagonista di una mostra, ma anche di un duello artistico insieme a Davide Toffolo, previsto al Ring dalle 13:00 alle 13:30. Inoltre, dalle 17:00 alle 18:30, i fan avranno l’opportunità di incontrarli durante un firmacopie presso lo stand di COMICON Edizioni. Questo evento rappresenta un’occasione unica per i visitatori di interagire con due figure di spicco nel panorama del fumetto.

Asia Argento e il cinema al Comicon

Un altro momento imperdibile della giornata è l’arrivo di due importanti mangaka, Kafka Asagiri e Sango Harukawa, creatori di Bungo Stray Dogs. I due artisti presenteranno la proiezione del film “Dead Apple” all’Auditorium Teatro Mediterraneo, dalle 12:00 alle 14:00. Durante l’evento, condivideranno con il pubblico i retroscena del loro lavoro, che mescola elementi noir e sovrannaturali, offrendo uno sguardo approfondito sul loro universo narrativo.

Asia Argento, figura di spicco del cinema italiano, parteciperà a due talk dalle 15:00 alle 16:15, sempre all’Auditorium. Il primo incontro si concentrerà sulla rappresentazione del “male” nella regia femminile, mentre il secondo sarà un omaggio al visionario David Lynch, in compagnia di Igort e Paola Barbato. Durante questo secondo talk, l’artista Laura Pérez Granel realizzerà illustrazioni dal vivo, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per i partecipanti.

Musica e intrattenimento al festival

La musica avrà un ruolo centrale in questa edizione del Comicon, con la partecipazione di Max Pezzali. L’artista presenterà il suo nuovo comic book, il quarto volume della serie “Max Forever”, dalle 14:00 alle 15:00. Questo volume, scritto e disegnato dal fumettista Roberto Recchioni, esplora storie e personaggi ispirati alle canzoni di Pezzali, offrendo un’interessante fusione tra musica e fumetto.

La giornata sarà arricchita da eventi come il K-Pop Crew Battle Festival, un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati del genere, e la eSerie A Goleador, che per la prima volta si presenta a Napoli. Inoltre, Danilo Bertazzi, noto come Tonio Cartonio, presenterà il suo nuovo libro per l’infanzia, portando un tocco di nostalgia e ironia al festival.

Eventi speciali e incontri imperdibili

Tra gli eventi di spicco, il ritorno in Italia di Arthur De Pins e l’incontro con Jon J Muth e Simone Bianchi, che discuteranno del legame tra pittura e fumetto. Non mancherà la Cosplay Challenge Kids, un evento molto atteso che vedrà i bambini vestire i panni dei loro personaggi preferiti. Inoltre, Mike Mason guiderà un viaggio attraverso i 50 anni della storica casa di giochi di ruolo Chaosium, arricchendo ulteriormente il programma del festival.

La giornata si concluderà con un talk su Robert Zemeckis, condotto da Caterina Guzzanti per ArteSettima, dalle 18:00 alle 19:00 presso la Sala Italia. Questo incontro promette di offrire riflessioni interessanti e momenti di ironia, chiudendo in bellezza una giornata ricca di eventi e incontri.

Il programma delle live di Movieplayer.it del 1° maggio

Il programma di Movieplayer.it per oggi prevede una serie di appuntamenti imperdibili, tra cui:

10:00 – 10:30 : Saluti e presentazione del programma

: Saluti e presentazione del programma 11:00 – 11:30 : Danilo Bertazzi , aka Tonio Cartonio

: , aka 11:30 – 12:00 : Asia Argento

: 12:00 – 12:30 : Richter

: 12:30 – 13:00 : Mogu Cosplay

: 15:00 – 15:30 : Mauro Zingarelli

: 15:30 – 16:00 : Francesco Baldini

: 16:30 – 17:00: Leo Ortolani

Gli eventi di Movieplayer.it saranno trasmessi in diretta su YouTube, con aggiornamenti disponibili sul sito e sui canali social di TikTok e Instagram, per garantire a tutti di rimanere informati e coinvolti durante questa edizione del Comicon di Napoli.

