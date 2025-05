Comicon Napoli 2025: Il secondo giorno tra ospiti d’eccezione e eventi imperdibili

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Comicon di Napoli, giunto alla sua XXV edizione, continua a sorprendere con una programmazione ricca di eventi e ospiti di spicco. Il secondo giorno della manifestazione, che si svolge nel cuore della città, ha visto la partecipazione di nomi illustri come i The Jackal, Steven Soderbergh e Francesca Michielin. Con un mix di arte, musica e cultura pop, il Comicon si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema e videogiochi.

Un programma ricco di eventi

La giornata di ieri ha avuto inizio con il ritorno dei The Jackal, che hanno presentato in anteprima le prime immagini della seconda stagione della loro serie “Pesci Piccoli“. L’evento si è svolto all’Auditorium Teatro Mediterraneo, dove il gruppo ha condiviso il palco con l’attrice Martina Tinnirello e il regista Francesco Ebbasta. La nuova stagione, prevista per il 13 giugno su Prime Video, promette di mantenere il tono ironico e fresco che ha caratterizzato il loro lavoro.

Successivamente, l’Auditorium ha ospitato l’anteprima del live action di “Dragon Trainer“, un evento molto atteso dai fan, seguito dalla presentazione di “Presence“, il nuovo film di Steven Soderbergh. Quest’ultimo è descritto come un viaggio soprannaturale che sfida le convenzioni narrative, attirando l’attenzione di un pubblico curioso e appassionato.

Francesca Michielin e l’omaggio a One Piece

Un momento clou della giornata è stato l’intervento di Francesca Michielin, che ha guidato un’analisi poetica dell’universo di “One Piece“. Insieme a Sommobuta e ArteSettima, l’artista ha definito l’opera di Eiichirō Oda come “l’Odissea del nostro tempo”, sottolineando il suo impatto sulla cultura pop contemporanea. Questo omaggio ha attratto un pubblico variegato, dimostrando come i confini tra letteratura classica e narrazione moderna possano fondersi in modo creativo.

Ospiti internazionali e incontri esclusivi

Il Comicon ha visto la presenza di figure di spicco come Yuji Horii, considerato il padre di “Dragon Quest“, che ha fatto il suo debutto in Italia. Horii ha condiviso la sua esperienza nel mondo dei videogiochi, raccontando come il suo “drago in pixel” abbia influenzato generazioni di giocatori. Anche Charles Cecil, creatore di “Broken Sword“, ha partecipato a un incontro che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di avventure grafiche.

In un’altra area del festival, la Sala Andrea Pazienza ha ospitato Thomas Taylor, che ha parlato del suo percorso artistico da Hogwarts a “Malamander“. Altan, invece, ha festeggiato i 50 anni della Pimpa, presentando il primissimo episodio della serie animata, un momento nostalgico per molti visitatori.

Fumetto e musica: un connubio esplosivo

Il Comicon non è solo un festival di cinema e videogiochi, ma anche un’importante piattaforma per il fumetto. L’incontro tra Tanino Liberatore e Simon Bisley ha offerto uno sguardo audace e provocatorio sul mondo del fumetto estremo, attirando l’attenzione di un pubblico appassionato. La giornata si è conclusa con un’esibizione musicale di Nello Taver, che ha presentato il suo progetto “Fallimento“, mescolando ironia e groove in un live che ha infiammato l’Arena Flegrea.

Gli appuntamenti di Movieplayer.it

Per chi desidera seguire ulteriormente gli eventi del Comicon, Movieplayer.it ha programmato una serie di interviste e dirette. Tra gli appuntamenti di oggi, si segnala la maratona Comicon che inizia alle 10:00, seguita da interviste a Cristina Nava e Ghemon. Non mancherà l’intervista ai The Jackal alle 15:30 e a Charles Cecil alle 17:00. Gli aggiornamenti e i contenuti esclusivi saranno disponibili sui canali social di Movieplayer.it, garantendo così un’esperienza immersiva per tutti gli appassionati.

