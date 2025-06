Comfort Festival 2025: musica e cultura a Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Comfort Festival torna per la sua quarta edizione, promettendo un’esperienza unica di musica, cultura e convivialità. L’evento si svolgerà dal 4 al 13 luglio 2025 presso Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo, un luogo ricco di storia e fascino nel cuore della Città Metropolitana di Milano. Ideato da Claudio Trotta, il festival si distingue per la sua proposta di musica d’autore e per la qualità degli artisti coinvolti, attirando l’attenzione non solo dei residenti ma anche di un pubblico più ampio.

Il programma del festival

La manifestazione si apre venerdì 4 luglio con la performance della leggendaria Warren Haynes Band, che sarà preceduta da Ana Popović e Bette Smith. Il giorno successivo, sabato 5 luglio, il palco ospiterà Ben Harper & The Innocent Criminals, Fink e Dario Sansone Ensemble. Mercoledì 9 luglio sarà la volta di Wolfmother, Dirty Honey e Life in the Woods, mentre venerdì 11 luglio il festival si tingerà di Southern e blues con Blackberry Smoke, Treves Blues Band e i giovanissimi The Sonic Rootz. Infine, domenica 13 luglio, il festival si concluderà con la SatchVai Band, composta da Joe Satriani e Steve Vai, e il progetto Blues for Pino dedicato al grande Pino Daniele, insieme a Ned Evett.

Questa edizione del Comfort Festival non si limita a offrire concerti di alta qualità, ma include anche una selezione gastronomica curata dallo Streeat Food Truck Festival, che porterà cibo di strada di alta qualità. Inoltre, sono previsti momenti culturali con presentazioni di libri e vinili, rendendo l’evento un’esperienza completa per gli amanti della musica e della cultura.

Villa Casati Stampa: un luogo ricco di storia

Villa Casati Stampa, sede del festival, è un gioiello architettonico costruito alla fine del Cinquecento dai Ferrari e successivamente trasformato dai Casnedi in una villa di delizia nel Seicento. L’edificio è decorato con affreschi e ha subito ampliamenti nel Settecento grazie al Conte Carlo Francesco Stampa. Tra i personaggi storici legati alla villa spicca Luisa Casati, una figura affascinante che ha ispirato numerosi artisti, tra cui Gabriele D’Annunzio.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la villa è passata in gestione ai Religiosi della Società San Paolo e oggi ospita le Edizioni San Paolo. Fa parte del circuito delle Ville Aperte in Brianza, dove si svolgono iniziative culturali, visite guidate e celebrazioni. La bellezza e la storia di Villa Casati Stampa si integrano perfettamente con lo spirito del Comfort Festival, creando un’atmosfera unica per i partecipanti.

Le dichiarazioni delle autorità e degli artisti

Il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Giovanni Ghilardi, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento, sottolineando l’importanza di ospitare un festival di tale prestigio. “Siamo orgogliosi di portare a Cinisello Balsamo artisti di fama mondiale. Questo evento non solo arricchisce la nostra offerta culturale, ma trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto”, ha dichiarato.

Anche Fabio Treves, uno degli artisti attesi, ha condiviso il suo entusiasmo per il festival. “Dopo 50 anni di carriera, sono felice di partecipare a un festival che celebra la musica in una location storica. La musica ha il potere di unire le persone e il Comfort Festival rappresenta un’opportunità per condividere emozioni e energia positiva”, ha affermato.

Don Ampelio Crema, direttore delle Edizioni San Paolo, ha aggiunto: “Aprire le porte di Villa Casati Stampa al Comfort Festival è un grande piacere. La musica ha una forza culturale straordinaria e questa iniziativa si inserisce perfettamente nella nostra missione di valorizzare questo luogo”.

Informazioni pratiche e biglietti

I biglietti per i concerti del Comfort Festival sono disponibili esclusivamente attraverso il circuito Ticketone. Si consiglia di diffidare da circuiti di vendita alternativi per evitare truffe. Oltre alla musica dal vivo, il festival offrirà un’ampia gamma di opzioni gastronomiche e momenti culturali, rendendo l’evento un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e cultura.

