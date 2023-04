I 10 combattenti più forti in Game of Thrones e House of The Dragon

Game of Thrones è una delle serie che ha avuto più successo negli ultimi anni. Prodotta dalla HBO, è formata da 8 stagioni e si è conclusa nel 2019. I fan però sono stati presto consolati dall’arrivo della nuova serie, uscita nel 2022: House of The Dragon. Si tratta di un approfondimento sulla casa Targaryen ambientato 190 anni prima degli eventi della serie principale.

Anche quest’ultimo ha avuto un grandissimo successo e attualmente è in produzione la seconda stagione. Nel corso di entrambe le serie abbiamo conosciuto, amato ed odiato moltissimi personaggi come: Jon Snow, Arya, Daenerys, Rhaenyra, Daemon e chi ne ha più ne metta. Alcuni amabili, altri odiosi, tutti con i loro punti forti e deboli. Tra di loro però ce ne sono stati alcuni che si sono distinti per le loro capacità in combattimento: scoprite quali.

1. Jon Snow in Game Of Thrones

Originariamente come il figlio bastardo di Ned Stark, all’inizio della serie lo conosciamo cone il figlio più debole e messo da parte. Tuttavia, il suo personaggio avrà una crescita notevole nel corso della serie. Dopo essersi arruolato tra i guardiani della notte, Jon, grazie al suo grande valore dimostrato in battaglia, diventerà il Lord Comandante. Un personaggio che da il meglio di sé in battaglia ma che rimane molto umano: niente può ucciderlo, neanche la morte stessa.

2. Daemon Targaryen in House of The Dragon

Nella serie, Daemon viene introdotto come il fratello del Re Viserys. Tra i due non scorre buon sangue e il Re deve continuamente risolvere i problemi creati dal fratello. Nonostante ci resta ancora molto da vedere su di lui, non possiamo non citarlo tra i migliori combattenti. Memorabile la scena in cui decide di presentarsi, apparentemente da solo, a combattere con Nutrigranchi. Un combattente forte e affascinante con cui nascerà presto l’amore con sua nipote, Rhaenyra.

3. Ser Gregor Clegane (La Montagna) in Game Of Thrones

La Montagna, questo il nome con cui viene conosciuto Ser Gregor, è noto per la sua brutalità e violenza. Un combattente quasi invincibile che incute timore a chiunque gli si ponga dinanzi. Iconica la scena del combattimento con il principe Oberyn che verrà ucciso brutalmente dalle sue mani. Nonostante la sua grande forza e la sua imbattibilità, verrà reso uno zombie e ucciso da suo fratello Sandor.

4. Khal Drogo in Game Of Thrones

Come potevamo lasciare Jason Momoa fuori da questa lista? L’attore interpreta nella serie Khal Drogo: colui che si unirà alla regina Daenerys. Purtroppo, non sarà molto il tempo in cui lo vedremo visto che morirà alla decima puntata della prima stagione, ucciso come gesto di pietà da sua moglie. Tuttavia, durante la sua breve permanenza, ha mostrato perfettamente le sue grandi abilità di combattenti, in atroci combattimenti e sanguinosi corpo a corpo.

5. Ser Jaime Lannister in Game Of Thrones

Jamie, fratello di Cersei Lannister, inizia la serie come un antagonista. Sarà proprio lui, come ricorderete, a spingere Bran giù dalla torre, cosa che lo costringerà, per sempre, alla sedia a rotelle. Nel corso della storia però il cavaliere, soprattutto dopo aver incontrato Brienne, compirà un percorso di redenzione. Alla fine della serie non sarà più l’uomo egoista e spietato che avevamo inizialmente conosciuto.

Durante tutta la serie, si dimostra uno dei cavalieri più capaci e temuti. Nonostante la perdita della mano, riesce comunque ad adattarsi a combattere diversamente. Un personaggio dalle mille sfumature che si conferma, stagione dopo stagione, uno dei migliori combattenti.

6. Sandor Clegane (Il Mastino) in Game Of Thrones

Il mastino era la guardia personale di Joffrey, il Re, prima di disertare. Da quel momento, l’uomo si avvicina alla famiglia degli Stark, iniziando un suo percorso con Arya: entrambi, infatti, sono uniti dal desiderio di vendetta. A nostro parere, uno dei personaggi più sottovalutati della serie ma che gioca un ruolo molto importante. Un combattente forte e valoroso che ci ha donato dei combattimenti epici: da non dimenticare quando ha ucciso suo fratello, la Montagna, con un occhio solo.

7. Ser Brienne di Tarth in Game of Thrones

Abbiamo conosciuto Brienne come la guarda personale di Renly Baratheon. Dopo la morte di quest’ultimo andrà però a servizio degli Starks. Una grandissima figura femminile che diventa, nel corso della storia, un grande modello di orgoglio e forza femminile. Una donna che si farà strada, con forza e coraggio, in un mondo governato da uomini e pregiudizi. Una combattente leale e valorosa che non si tira indietro davanti a nulla.

8. Ser Criston Cole in House of The Dragon

La sua storia inizia come membro della guarda del Re fino ad arrivare ad essere il Lord Comandante. Un personaggio particolare e dalle tante sfumature che sicuramente ritroveremo nella seconda stagione di House of The Dragon. Come combattente, il suo grande valore è stato soprattutto dimostrato nel torneo, da cui è uscito vincitore, con Daemon Targaryen.

9. Arya Stark in Game of Thrones

L’abbiamo conosciuta, nella prima stagione, che era solo una bambina. Il percorso di Arya, nella serie, è uno dei più grandi ed interessanti. Un personaggio spesso sopravvalutato che ricopre un ruolo di primo piano nella storia. Dopo essere stata addestrata dagli uomini senza volto diventerà un’assassina letale, silenziosa come il vento e veloce come un fulmine. Si aggiudica sicuramente un posto tra i combattenti più valorosi e forti della serie.

10. Obery Martell

Un personaggio parzialmente marginale che non abbiamo avuto modo di vedere per molto. Il principe di Dorne è cresciuto con un grandissimo odio nei confronti dei Lannister, colpevoli dell’uccisione di sua sorella Elia. Il suo grandissimo coraggio verrà dimostrato quando sfiderà la Montagna a duello durante il processo di Tyrion Lannister. Nonostante fosse riuscito a sopraffarlo, nel tentativo di strappare una confessione sull’uccisione di sua sorella, verrà ucciso brutalmente in un momento di distrazione.

