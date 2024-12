Coma_Cose: La terza partecipazione al Festival di Sanremo nel 2025

I Coma_Cose, duo musicale composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, si preparano a tornare sul palcoscenico del Festival di Sanremo nel 2025. Questa sarà la loro terza partecipazione in cinque anni, una testimonianza del loro crescente successo nel panorama musicale italiano. I due artisti, noti per il loro stile unico e le loro canzoni emotive, sono stati scelti per partecipare nuovamente al festival, questa volta dal conduttore Carlo Conti, dopo essere stati precedentemente selezionati da Amadeus nel 2021 e nel 2023.

Coma_Cose e le partecipazioni televisive

Sebbene i Coma_Cose non siano noti per le loro apparizioni televisive frequenti, la loro carriera ha comunque visto significativi momenti di visibilità. Nel 2018 hanno esordito in televisione come ospiti del programma “E poi c’è Cattelan“, andato in onda su Sky. Questo è stato solo l’inizio di una serie di performance che avrebbe aiutato a farli apprezzare dal pubblico. L’anno successivo, i due artisti sono stati parte del cast del “Concerto del Primo Maggio“, un evento musicale molto atteso in Italia.

Il 30 novembre dello stesso anno, i Coma_Cose sono apparsi su Rai 1 durante la puntata di “Una storia da cantare” dedicata a Lucio Battisti, un grande omaggio a uno dei più rispettati cantautori italiani. Recentemente, il duo ha partecipato al talent show “X Factor 2024“, esibendosi nella quinta puntata live, dove hanno presentato il loro ultimo singolo “Posti vuoti“. Queste apparizioni hanno contribuito a consolidare la loro presenza mediatica e a far loro guadagnare una base di fan di fedeli sostenitori.

I precedenti successi a Sanremo

La prima partecipazione dei Coma_Cose al Festival di Sanremo risale al 2021, un’edizione segnata dalle restrizioni dovute al lockdown. Con la loro canzone “Fiamme negli occhi“, il duo ha ottenuto il ventesimo posto, un risultato che, sebbene non di alto profilo, ha riscontrato un notevole successo di pubblico, trasformando il brano in una hit del loro repertorio. Questa partecipazione è stata fondamentale per la loro crescita artistica e per l’affermazione nel panorama musicale nazionale.

Due anni dopo, nel 2023, i ComaCose sono tornati all’Ariston con un nuovo brano intitolato “*L’Addio*”. In questa canzone, il duo affronta *tematiche personali*, come le difficoltà di una relazione. Durante il festival, hanno anche annunciato il loro imminente matrimonio, che si è celebrato all’inizio di ottobre dello stesso anno. Con “*L’Addio*”, i ComaCose hanno raggiunto il tredicesimo posto nella classifica finale, ottenendo tuttavia riconoscimenti di grande prestigio, tra cui il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo e il Premio Lunezia, che celebra il valore musicale e letterario del brano.

Queste esperienze precedenti alle spalle fanno dei Coma_Cose una presenza affermata e attesa nel contesto musicale del festival, con una fanbase sempre più ampia che segue con interesse il loro cammino artistico.