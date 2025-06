Coez celebra l’uscita del nuovo album ‘1998’ con un evento speciale a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’uscita del nuovo album di Coez, intitolato ‘1998’, ha catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di musica. Il 13 giugno, il cantautore ha festeggiato il lancio del suo settimo lavoro discografico con un’esibizione emozionante al Nag’s Head Pub di Roma. L’evento ha visto la partecipazione a sorpresa di Franco126, un altro noto cantautore, creando un’atmosfera di festa e condivisione tra gli artisti e il pubblico.

L’evento al Nag’s Head Pub

Il Nag’s Head Pub ha ospitato un evento che ha unito i fan di Coez in un’esperienza unica. Durante la serata, i due artisti si sono esibiti insieme, regalando al pubblico una performance di ‘Bella mossa‘, brano che ha infiammato l’Auditorium Parco della Musica in precedenza. La serata è proseguita con l’esecuzione di ‘Roma di notte‘, una delle tracce incluse nell’album ‘1998’. L’atmosfera era carica di emozioni, con i fan che hanno potuto assistere a un momento speciale di collaborazione tra due figure di spicco della musica italiana.

I brani del nuovo album

L’album ‘1998’ include una selezione di nuovi brani, tra cui ‘Mal di te‘ e ‘Ti manca l’aria‘, i singoli che hanno anticipato l’uscita del disco. Coez ha presentato anche ‘Estate 1998‘, descrivendo la canzone come una narrazione di esperienze condivise, in particolare quella di un amico perso per motivi vari. La scaletta della serata ha incluso anche altri brani come ‘Mr Nobody‘, ‘Inverno 1998‘, ‘Non dire di no‘ e ‘Il tempo vola‘, insieme ai successi del passato come ‘È sempre bello‘ e ‘La musica non c’è‘. Circa quaranta fan hanno assistito all’evento, molti dei quali sono arrivati con un bus decorato con la copertina dell’album, dimostrando il forte legame tra l’artista e il suo pubblico.

Il supporto dei colleghi e il percorso artistico di Coez

Tra il pubblico, si sono distinti i colleghi di Coez, Giorgio Poi e Fulminacci, che hanno fatto il tifo per lui durante l’esibizione. Coez, il cui vero nome è Silvano Albanese, ha festeggiato quindici anni di carriera, durante i quali ha accumulato 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro. Con ‘1998’, il cantautore torna a esplorare sonorità pop, ispirandosi agli Anni 90 e ai ricordi della sua adolescenza. Questo nuovo lavoro rappresenta un ritorno alle origini, avviando un viaggio introspettivo che combina intimità e malinconia, con influenze pop e urban.

Presentazione e successo internazionale

Il disco è stato presentato in anteprima a Londra nei primi giorni di giugno, con tre concerti che hanno registrato il tutto esaurito. Questo successo internazionale testimonia l’apprezzamento crescente per Coez e la sua musica, che continua a risuonare con il pubblico di diverse generazioni. Con ‘1998’, il cantautore si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera, mantenendo viva la connessione con i suoi fan e la tradizione del cantautorato italiano contemporaneo.

