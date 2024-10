Claudio Bisio racconta l’aneddoto divertente su Can Yaman durante la promozione del suo romanzo

Claudio Bisio ha recentemente condiviso un episodio insolito e divertente riguardante l’attore Can Yaman, durante la promozione del suo nuovo romanzo “Il talento degli scomparsi“. Questo racconto non solo ha intrattenuto il pubblico, ma ha anche offerto uno spaccato della vita quotidiana dei personaggi pubblici, candidamente riportato dall’attore. L’evento ha avuto luogo poco prima dell’uscita del libro, avvenuta l’8 ottobre, ed è diventato parte integrante della narrazione, dimostrando come esperienze reali possano arricchire storie di fiction.

L’incidente con Can Yaman

Nel suo romanzo, uno dei protagonisti, Marco, vive un episodio che riflette un momento reale della vita di Bisio: scambiare Can Yaman, noto attore turco, per una guardia del corpo. Come raccontato dallo stesso comico in un’intervista, l’episodio è avvenuto in un contesto informale dove Bisio non riconobbe Yaman, confondendolo con un membro della sicurezza. “Lui, gentilissimo, ha preso il trolley con un sorriso”, ha dichiarato Bisio, descrivendo la reazione di Can Yaman che, nonostante il fraintendimento, ha continuato a interagire amichevolmente con i fan. Questo episodio ha non solo strappato sorrisi, ma ha anche messo in luce la disarmante umanità degli artisti, che a volte si ritrovano in situazioni inaspettate.

La cautela di Bisio nel non riconoscere un attore della statura di Can Yaman ha suscitato l’ilarità del pubblico, ma ha anche portato una riflessione sul mondo dello spettacolo e sulla sua frenesia. Bisio ha approfondito la questione, insistendo sul fatto che l’evento non era frutto di un’invenzione letteraria, ma un vero aneddoto di vita vissuta.

La carriera di Can Yaman

Riconosciuto come una delle stelle più brillanti delle produzioni televisive turche, Can Yaman ha conquistato il pubblico italiano grazie a serie di successo come “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “Day Dreamer – Le ali del sogno“. La sua notorietà è cresciuta esponenzialmente, portandolo a diventare un volto familiare anche al pubblico più giovane. I fan attendono con ansia il suo ritorno sulla scena con la terza stagione di “Viola come il mare“, dove reciterà accanto a Francesca Chillemi. La notizia del rinnovo delle puntate è stata accolta con entusiasmo dai suoi numerosi supporter.

Inoltre, Yaman è atteso in “El Turco“, una serie di cui le riprese sono state completate all’inizio del 2023, ma sulla quale rimangono oscuri dettagli riguardo alla distribuzione. La piattaforma Disney+ inizialmente aveva pianificato di trasmettere il titolo, ma ha successivamente ritirato la sua offerta. Resta quindi da vedere dove e quando i fan potranno finalmente vedere Yaman in questa nuova avventura, con indiscrezioni che ipotizzano una messa in onda nel 2025. Oltre a questi progetti, l’attore vestirà anche i panni di Sandokan in un’altra attesa produzione per Rai 1.

Il ritorno di Claudio Bisio in Zelig

Accanto a Can Yaman, Claudio Bisio continua a brillare nel panorama televisivo italiano. È previsto il suo ritorno nel famoso programma di comicità “Zelig“, dove si esibirà in coppia con Vanessa Incontrada. Le performance si svolgeranno presso il Teatro Arcimboldi di Milano, a partire dal 26 ottobre fino al 3 novembre. I biglietti per assistere all’evento sono già in vendita, e i fan non dovranno attendere a lungo per rivedere Bisio sul palcoscenico.

In questa ventiduesima edizione di “Zelig“, Bisio promette di portare sul palco il suo inconfondibile stile comico, che ha affascinato pubblico di tutte le età per decenni. Dopo le esibizioni dal vivo, i momenti migliori saranno trasmessi su Canale 5, continuando la tradizione di questo storico programma comico che ha segnato la storia della televisione italiana.

Con un mix di realtà e fiction, Claudio Bisio e Can Yaman hanno catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando come gli aneddoti e le esperienze personali possano intrecciarsi con la carriera professionale, arricchendo le loro storie e la loro immagine pubblica.