Claudio Baglioni torna a Lampedusa per un concerto gratuito e annuncia il Gran Tour 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Claudio Baglioni, uno dei più celebri cantautori italiani, si prepara a tornare sull’isola di Lampedusa il 27 settembre 2025. Questo evento rappresenta un’importante anteprima della sua lunga tournée, ‘La vita è adesso GrandTour‘, che si svolgerà nel 2026 e toccherà 40 tappe in tutta Italia. Lampedusa ha un significato speciale per Baglioni, essendo stata la sede del festival O’ Scià, da lui fondato e organizzato dal 2003 al 2012. Il concerto, che sarà ad ingresso libero, si terrà probabilmente nella zona adiacente al Porto Nuovo, dove è stato recentemente ripristinato un campo sportivo. Baglioni ha espresso il desiderio di accogliere il maggior numero possibile di persone, sottolineando l’importanza di questo luogo, già visitato da Papa Francesco durante la sua prima visita non pastorale.

Dettagli del concerto e della tournée

Durante la presentazione della riedizione dell’album ‘La vita è adesso‘, Claudio Baglioni ha condiviso i dettagli relativi al concerto di Lampedusa e alla sua prossima tournée. L’artista ha dichiarato che il 27 settembre verrà annunciato il calendario completo dei concerti, mentre il 29 settembre sarà aperta la prevendita per i membri del fan club. Il 2 ottobre, i biglietti saranno disponibili per il pubblico generale. Baglioni ha descritto la tournée come un’opportunità per esplorare le bellezze del Paese, promettendo che ogni tappa sarà unica e diversa dalle altre. Ferdinando Salzano, di Friends&Partner, ha confermato che il tour si svolgerà da giugno a settembre 2026, offrendo un viaggio di scoperta tra le località più famose d’Italia.

Un sogno di concerto all’aeroporto di Centocelle

Claudio Baglioni ha rivelato un desiderio particolare: quello di tenere un concerto presso l’aeroporto di Centocelle, un luogo che ha un significato speciale per lui. “L’aeroporto di Centocelle è un posto mitico. Mi piacerebbe molto fare il concerto lì”, ha affermato il cantautore, esprimendo il suo sogno di abbinare questo luogo, simbolo delle sue origini, a una delle ultime tappe della sua carriera. Baglioni ha ricordato con affetto il suo passato, quando nel 1964 partecipò a un festival di quartiere, indossando una camicia rosa e pantaloni celesti, un ricordo che lo fa sorridere.

La riedizione dell’album ‘La vita è adesso’

In concomitanza con l’annuncio della tournée, Claudio Baglioni ha confermato che la sua carriera si concluderà alla fine del 2026. Durante la presentazione della riedizione dell’album ‘La vita è adesso‘, originariamente pubblicato nel 1985, ha ribadito la sua decisione di non tornare indietro. “Confermo quello che ho detto, saranno gli ultimi mille giorni”, ha dichiarato, spiegando che il numero è simbolico, ma potrebbe anche estendersi leggermente. La riedizione dell’album, che uscirà il 6 giugno 2025, include 11 tracce, tra cui un brano inedito intitolato ‘Il sogno è sempre‘, realizzato con l’Orchestra Italiana del Cinema e il Coro Giuseppe Verdi. Baglioni ha sottolineato che non si tratta di un’operazione nostalgia, ma di un progetto che mira a riportare alla luce le emozioni di un lavoro che ha segnato la storia della musica italiana.

La storia dietro ‘La vita è adesso’

Claudio Baglioni ha raccontato che inizialmente il disco del 1985 doveva intitolarsi ‘Un bar sulla città‘, poiché molte delle canzoni sono state scritte mentre si trovava al bar dello Zodiaco, osservando le coppie e le storie d’amore che lo circondavano. “Ci andavo ogni giorno, con un quaderno e un pennarello, per scrivere nuove canzoni”, ha ricordato. L’album ha avuto un enorme successo, diventando il più venduto di sempre in Italia, con 4,5 milioni di copie fisiche e 27 settimane in cima alle classifiche. La riedizione sarà disponibile in vari formati, tra cui un cofanetto super deluxe, che include un libro d’artista di Emiliano Ponzi e una cartolina d’autore firmata da Baglioni. Questo progetto rappresenta un legame tra passato, presente e futuro, celebrando un’opera che continua a emozionare generazioni di ascoltatori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!