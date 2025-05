Claude rappresenta i Paesi Bassi all’Eurovision 2025: un talento da scoprire

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e tra gli artisti più attesi c’è Claude, il giovane cantante che rappresenterà i Paesi Bassi con il brano “C’est la vie“. Con una voce affascinante e uno stile che unisce pop internazionale e sonorità intime, Claude si è già guadagnato un posto tra i favoriti. Ma chi è realmente questo artista che sta conquistando l’attenzione dell’Europa?

La storia di Claude

Nato nel 2003 in Repubblica del Congo, Claude Kiambe, conosciuto semplicemente come Claude, si è trasferito nei Paesi Bassi all’età di nove anni, stabilendosi ad Alkmaar con la sua famiglia. Crescendo in un ambiente diverso, ha sviluppato una passione per la musica che lo ha portato a diventare uno dei nomi più promettenti della scena pop olandese. A soli 21 anni, il suo talento è già evidente, e la sua carriera ha preso il volo grazie a diverse tappe significative.

Il debutto di Claude nel mondo della musica avviene nel 2019, quando partecipa a “The Voice Kids“, dove la sua interpretazione di “Papaoutai” di Stromae colpisce giudici e pubblico. Tuttavia, è nel 2022 che il suo nome inizia a risuonare in tutta Europa con il singolo “Ladada “, una hit che non solo conquista le classifiche, ma gli vale anche il 3FM Award come Miglior artista esordiente e il Qmusic come Miglior artista dell’anno.

Il suo primo album, “Parler français“, pubblicato nel 2024, ha consolidato il suo stile fresco e internazionale, rendendolo pronto per il palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2025.

L’Eurovision Song Contest 2025 e il brano “C’est la vie”

Claude si prepara a calcare il palco dell’Eurovision 2025 a Basilea, dove presenterà il suo brano “C’est la vie“. Questa canzone, cantata in francese e inglese, combina elementi di elettronica leggera con una melodia accattivante e un testo che invita a riflettere. Il messaggio centrale del brano è un inno alla filosofia di vita, incoraggiando a trovare sempre un motivo di gratitudine, anche nei momenti difficili.

Il brano è frutto di una collaborazione con Arno Krabman, Joren van der Voort e Léon Palmen. Claude ha rivelato che “C’est la vie” è dedicato a sua madre, una figura centrale nella sua vita. In un’intervista, ha condiviso: “Ho pensato che sul palco dell’Eurovision avrei voluto portare un messaggio al mondo e all’Europa. ‘C’est la vie‘ è una frase che mia madre mi diceva sempre. Ogni volta che la vita sembra difficile, c’è sempre qualcosa di cui essere grati. È un approccio che mi ha sempre aiutato e che significa molto per me”.

La performance di Claude all’Eurovision

Claude si esibirà per la prima volta sul palco di Basilea durante la prima semifinale, prevista per il 13 maggio 2025. La sua performance promette di essere un momento emozionante, non solo per lui, ma anche per il pubblico che avrà l’opportunità di ascoltare un brano che riflette la sua personalità e il suo percorso di vita. La canzone, con la sua melodia orecchiabile e il testo profondo, è destinata a toccare il cuore di molti.

La traduzione del testo di “C’est la vie” esprime sentimenti di nostalgia e gioia, evocando ricordi d’infanzia e la presenza costante della madre nella sua vita. La canzone invita a vivere ogni istante con intensità, celebrando le altezze e le bassezze della vita. Con frasi come “È una vita da sballo” e “Questa è la vita, e che miracolo”, Claude riesce a trasmettere un messaggio universale di speranza e positività.

In attesa dell’Eurovision 2025, Claude rappresenta non solo i Paesi Bassi, ma anche una nuova generazione di artisti pronti a portare la loro musica e le loro storie al pubblico di tutta Europa.

