Classifica FIMI: Alfa e Bresh protagonisti della settimana dal 6 al 12 giugno 2025

La Classifica FIMI, che monitora le vendite e gli ascolti in streaming della musica italiana, ha visto un’ulteriore evoluzione dal 6 al 12 giugno 2025. Alfa si conferma leader tra i singoli, mentre Bresh conquista la vetta degli album. Questo articolo esplora i dettagli delle classifiche, evidenziando i brani e gli artisti che stanno dominando il panorama musicale italiano.

I singoli più ascoltati della settimana

Nella classifica dei singoli, Alfa continua a mantenere la prima posizione con il brano “A me mi piace“, realizzato in collaborazione con Manu Chao. Questo successo non sorprende, dato il forte impatto che il brano ha avuto sul pubblico. Al secondo posto troviamo “La plena” di W Sound, Beèle e Ovy on the Drums, mentre Sfera Ebbasta e Shiva si attestano al terzo posto con “Neon“.

Un notevole cambiamento si osserva con l’ascesa dei Pinguini Tattici Nucleari, che con “Bottiglie vuote” guadagnano cinque posizioni, passando dalla decima alla quinta. Olly, con “Balorda nostalgia“, mantiene una buona posizione, scivolando dalla quarta alla settima.

Tra le nuove entrate, “Capo Horn” di Bresh in collaborazione con Tedua entra direttamente al decimo posto, mentre “Piangere a 90” di Blanco esce dalla top ten, posizionandosi all’undicesimo. Altri brani che meritano attenzione includono “Serenata” di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, che guadagna sette posizioni, e “Che gusto c’è” di Fabri Fibra e Tredici Pietro, che avanza di dieci posti, attestandosi al quindicesimo.

Gli album più venduti della settimana

Per quanto riguarda la classifica degli album, Bresh fa il suo ingresso trionfale al primo posto con “Mediterraneo“. Questo risultato segna un’importante affermazione per l’artista, che continua a guadagnare popolarità nel panorama musicale italiano. Al secondo posto, Lazza compie un notevole balzo in avanti con “Locura“, che passa dalla sedicesima posizione. Claudio Baglioni completa il podio con “La vita è adesso_Il sogno è sempre“, posizionandosi al terzo posto.

Alfa, che aveva dominato la classifica con il suo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato “, scivola all’ottava posizione. Rkomi, con il suo album “Decrescendo“, subisce una caduta significativa, passando dalla quinta alla sedicesima posizione. Anche Luk3, con “Diciotto“, registra un forte calo, perdendo diciannove posizioni e attestandosi al ventiseiesimo posto. Nonostante ciò, Luk3 rimane in una posizione nettamente superiore rispetto ai suoi compagni di talent, TrigNO e Nicolò Filippucci, che occupano rispettivamente il settantunesimo e il settantanovesimo posto.

Riflessioni sulle tendenze musicali

L’analisi delle classifiche FIMI di questa settimana evidenzia alcune tendenze interessanti nel panorama musicale italiano. Da un lato, la continua presenza di artisti consolidati come Alfa e Sfera Ebbasta dimostra la loro capacità di attrarre il pubblico. Dall’altro, l’emergere di nuovi talenti come Bresh e la loro capacità di scalare rapidamente le classifiche suggerisce un rinnovamento costante nel settore musicale.

Inoltre, la varietà dei generi rappresentati, dai brani pop alle collaborazioni con artisti di diverse estrazioni musicali, riflette una scena musicale in continua evoluzione, capace di adattarsi e rispondere alle preferenze del pubblico. La prossima settimana potrebbe riservare ulteriori sorprese, con artisti pronti a sfidarsi per la vetta delle classifiche.

