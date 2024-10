Citofonare Rai 2 2024-2025: tutto quello che devi sapere sulle puntate e gli ospiti

Citofonare Rai 2, il noto programma domenicale di Rai 2, torna con la sua quarta edizione nel 2024-2025, sotto la direzione di Paola Perego e Simona Ventura. Con un format che unisce intrattenimento, musica, e approfondimenti culturali, il programma si propone di stupire il pubblico anche in questa nuova stagione. Negli episodi recenti e futuri si susseguiranno ospiti illustri e segmenti ricchi di varietà, per rendere ogni domenica mattina un momento di puro divertimento.

Gli ospiti delle prossime puntate

La programmazione di Citofonare Rai 2 riserva interessantissimi ospiti per le puntate successive, offrendo una combinazione di intrattenimento e racconti personali.

Puntata del 6 ottobre 2024

In questa puntata, Flora Canto e Tosca D’Aquino, due celebri attrici italiane, offriranno uno sguardo sulla loro carriera e sull’intensa amicizia che le unisce. Tra aneddoti e ricordi, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere le esperienze professionali di queste due icone. Anna Mazzamauro, un vero simbolo del cinema italiano, condividerà momenti significativi della sua vita, supportata da preziosi materiali delle Teche Rai.

Puntata del 29 settembre 2024

Ospiti speciali saranno i Gatti di Vicolo Miracoli, un famoso gruppo musicale e teatrale, formato da Umberto Smaila, Ninni Salerno, Franco Oppini e Jerry Calà, che intratterrà il pubblico con racconti e musica. La puntata vedrà anche Antonella Elia andare a scoprire antiche tradizioni culinarie, visitando un forno ad Altamura, dove due esperte del settore condivideranno le loro conoscenze sul pane e l’arte del rap.

Puntata del 22 settembre 2024

Massimo Lopez sarà protagonista, insieme a Perego e Ventura, per racchiudere la sua carriera e vita privata attraverso divertenti racconti. Anche il duo Gemelli di Guidonia parteciperà a questa puntata. Un’altra importante sezione sarà dedicata a gossip e news curata da Santo Pirrotta e Rossella Erra, mentre Antonella Elia esplorerà le celebrazioni della festa di San Gennaro a Napoli.

Puntata del 15 settembre 2024

Nella puntata inaugurale, sarà presente Giancarlo Magalli, affiancato dalla storica signorina buonasera Rosanna Vaudetti, offrendo un mix di intrattenimento e nostalgia.

Il programma: cosa aspettarsi

Citofonare Rai 2 offre una miscela perfetta di leggerezza, informazione e divertimento. Le conduttrici Perego e Ventura creeranno un’atmosfera accogliente, durante la quale il pubblico sarà coinvolto attraverso segmenti di gossip, giochi e momenti musicali. Una delle sezioni più attese è dedicata ai collegamenti “live” con il pubblico da casa, che potrà interagire con i conduttori attraverso il gioco “I rompiscatole”.

Come funziona “I rompiscatole”?

Il gioco prevede la partecipazione telefonica di un telespettatore, invitato a indovinare il titolo di un brano musicale e il suo artista. Durante il programma, le conduttrici presenteranno agli spettatori un breve accenno del brano interpretato dalla band “Isola delle Rose“. Qualora il primo telespettatore non riesca a dare la risposta corretta, il gioco proseguirà con un secondo concorrente che avrà l’opportunità di ascoltare una versione estesa della canzone.

Le vincite consistono in buoni spesa offerti da MD, variando da 150 a 1000 euro, e i telespettatori vincitori avranno la possibilità di ricevere un premio anche per i membri della band. La sezione è concepita per creare partecipazione e coinvolgimento, mantenendo viva l’attenzione del pubblico.

Cast e musicisti di Citofonare Rai 2

Il cast di Citofonare Rai 2 si distingue non solo per le conduttrici, ma anche per la presenza di figure come Rossella Erra, Antonella Elia e Gene Gnocchi. La musica, un elemento chiave del programma, è rappresentata dalla band “Isola delle Rose“, formata da Federico Proietti, Andrea Zanobi e Iacopo Volpini. Questa band, nota per aver trionfato nell’unica edizione del programma The Band, garantirà performance di alta qualità, creando un’atmosfera coinvolgente e divertente.

Oroscopo e programmazione

Non mancherà uno spazio dedicato all’oroscopo settimanale, curato da Simon & The Stars, alias Simone Morandi, che fornirà previsioni per ogni segno zodiacale. Le puntate di Citofonare Rai 2 sono diventate un appuntamento fisso per gli appassionati di astrologia e intrattenimento.

La quarta stagione del programma avrà inizio il 15 settembre 2024, proseguendo fino al 1° giugno 2025, ogni domenica dalle 10.15 alle 12.55. Rispettando le modifiche della programmazione, la trasmissione guadagna circa 15 minuti in più rispetto alla scorsa edizione, garantendo un’esperienza visiva più ricca.

Dove vedere Citofonare Rai 2

Gli spettatori possono seguire Citofonare Rai 2 in diretta sul canale di Rai 2 e in streaming su RaiPlay, dove saranno disponibili tutte le puntate archivi delle precedenti edizioni. Con il suo mix eccitante di ospiti, giochi e musica, il programma rappresenta una tappa obbligatoria della domenica mattina per tutti i telespettatori.