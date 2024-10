Ciro Priello e Fabio Balsamo tornano alla conduzione di The Floor: ecco tutto quello che c’è da sapere

La nuova edizione di “The Floor – Ne rimarrà solo uno” sta per debuttare su Rai 2, confermando l’entusiasmo di pubblico e critica suscitato dalla prima stagione. Con Ciro Priello e Fabio Balsamo alla conduzione, il celebre game show olandese ritorna con emozionanti sfide tra concorrenti che cercano di conquistare un montepremi di 100mila euro. Scopriamo insieme i dettagli di questa attesa trasmissione.

Quando va in onda The Floor – Ne rimarrà solo uno?

La seconda edizione di “The Floor – Ne rimarrà solo uno” è programmata per il martedì sera, a partire dal 10 settembre 2024, alle 21:30 su Rai 2. La scelta di un orario di prima serata mira a interessare una vasta audience, offrendo intrattenimento di qualità. Con un format originale e dinamico, il game show promette di catturare l’attenzione degli spettatori, proponendo una narrazione avvincente di sfide e strategia.

Quante puntate compongono la nuova edizione?

Anche quest’anno, il programma si compone di sei puntate, che andranno in onda con cadenza settimanale. L’ultima puntata della serie è prevista per il 15 ottobre 2024. Questo formato consentirà ai fan di seguire le avventure dei concorrenti in un arco di tempo evocativo e ricco di suspense. Ogni episodio sarà caratterizzato da un ritmo incalzante, con i partecipanti pronti a cimentarsi in duelli di abilità e conoscenza.

Come funziona il format del gioco?

Il meccanismo del gioco rimane invariato rispetto alla prima edizione. Un pavimento a scacchiera accoglie cento concorrenti, ognuno con competenze specifiche. Le sfide, che durano 45 secondi, sono organizzate in duelli a eliminazione diretta, in cui i partecipanti devono dimostrare la loro preparazione in materie diverse. Le categorie coprono una vasta gamma di argomenti, da celebrità del mondo dello sport a icone di Hollywood, passando per curiosità su animali e cultura generale.

Una novità interessante di questa edizione è l’introduzione della “golden star“, un bonus che offre ai concorrenti l’opportunità di avere cinque secondi aggiuntivi per rispondere, conquistabile vincendo tre duelli consecutivi. Alla fine di ogni puntata, il concorrente che avrà accumulato il maggior numero di riquadri avrà diritto a un premio in denaro ulteriore. La produzione, firmata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Blu Yazmine, garantisce una qualità di intrattenimento all’altezza delle aspettative del pubblico.

Chi sono i conduttori di The Floor?

Ciro Priello e Fabio Balsamo tornano a vestire i panni dei conduttori, apportando al format la loro inconfondibile energia e sinergia. Entrambi membri del celebre collettivo The Jackal, i due hanno già dimostrato il loro valore in altre produzioni televisive, come “Pesci Piccoli” e “Name That Tune“. Ciro Priello ha inoltre vinto la prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori” e ha partecipato a diverse edizioni di “Tale e Quale Show“. Fabio Balsamo, anch’esso concorrente di “LOL“, porta un bagaglio di esperienze rilevanti, offrendo al pubblico un presente capace di coinvolgere e intrattenere.

Come partecipare a The Floor – Ne rimarrà solo uno?

Il programma è registrato, il che significa che i casting per la nuova edizione sono già conclusi. Tuttavia, in caso di un eventuale rinnovo per una terza edizione, il casting è curato da Blu Yazmine. Gli interessati possono ottenere informazioni visitando il sito ufficiale della casa di produzione. Questo offre un’opportunità per aspiranti concorrenti di intraprendere un percorso unico nel mondo della televisione e del gioco.

Dove è stato registrato The Floor?

La fase di registrazione di “The Floor – Ne rimarrà solo uno” si è svolta presso lo Studio 1 del Centro di Produzione Rai Piero Angela, situato a Torino. Questa location, noto hub della programmazione televisiva italiana, contribuisce a creare uno spazio dinamico e accogliente per le sfide dei concorrenti, supportando la visione creativa della trasmissione.

Streaming di The Floor su RaiPlay

Coloro che desiderano seguire “The Floor” non solo durante la messa in onda su Rai 2, ma anche dopo, possono farlo tramite il servizio di streaming RaiPlay. Disponibile su smart TV, tablet e smartphone, l’app offre la possibilità di rivedere le puntate e restare sempre aggiornati sulle dinamiche del gioco, rendendo l’esperienza ancora più accessibile e coinvolgente.