Cinque giovani professioniste del cinema italiano ricevono opportunità di lavoro grazie a ‘Becoming Maestre’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un’importante iniziativa volta a promuovere il talento femminile nel settore cinematografico ha visto il suo culmine nella serata conclusiva di ‘Becoming Maestre’, tenutasi alla Casa del Cinema di Roma. Questo programma, frutto della collaborazione tra l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e Netflix, ha permesso a cinque giovani professioniste di ricevere proposte di lavoro come assistenti su film o serie tv italiane in cui Netflix è coinvolta. Le fortunate sono Sara Russolillo, Adele Insardà, Dalila Lorusso, Ilaria Marino e Silvia Leonetti, tutte pronte a intraprendere un nuovo capitolo della loro carriera.

Il programma di mentoring e le novità dell’edizione

Quest’anno, ‘Becoming Maestre’ ha introdotto una novità significativa: l’aggiunta di un quinto ambito professionale, dedicato alla ‘Musica per cinema e serialità’. Questo cambiamento ha arricchito ulteriormente il percorso di mentoring, che ha visto la partecipazione di venticinque giovani donne. Il programma, della durata di sei mesi, ha incluso sessioni di tutoraggio individuale e di gruppo, offrendo alle partecipanti l’opportunità di lavorare a stretto contatto con esperti del settore. I mentori, tra cui nomi noti come Francesca Archibugi e Ivan Cotroneo per la regia, Daria D’Antonio e Luca Bigazzi per la direzione della fotografia, hanno condiviso le loro esperienze e competenze, affrontando anche tematiche importanti come il gender gap nel cinema.

Le esperienze delle partecipanti

Le cinque professioniste hanno espresso il loro entusiasmo per l’esperienza vissuta. Sara Russolillo ha sottolineato l’importanza del coraggio e della determinazione, affermando di portare con sé il talento e la forza delle sue compagne. Adele Insardà ha descritto il percorso come intenso e formativo, evidenziando il valore del montaggio grazie ai tutor Esmeralda Calabria e Walter Fasano. Ilaria Marino ha apprezzato i legami creati durante il programma, definendolo un’esperienza indimenticabile. Silvia Leonetti ha parlato della sfida di uscire dalla propria zona di comfort, mentre Dalila Lorusso ha messo in risalto la ricchezza degli incontri professionali e umani che hanno caratterizzato il percorso.

Masterclass e incontri con esperti del settore

Durante il programma, le partecipanti hanno avuto l’opportunità di partecipare a diverse masterclass collettive, dove hanno potuto ascoltare e interagire con figure di spicco dell’industria audiovisiva italiana. Tra i nomi presenti, Cristina Comencini e il Premio Oscar Nicola Piovani, insieme a Valeria Golino e molti altri esperti. Questi incontri hanno fornito alle giovani professioniste preziose intuizioni e consigli pratici, arricchendo ulteriormente la loro formazione. Anche esperti internazionali, come Mariela Comitini, assistente di regia per ‘Megalopolis’ di Francis Ford Coppola, e Nina Hartstone, sound editor premio Oscar per ‘Bohemian Rhapsody’, hanno condiviso le loro esperienze, offrendo una visione globale del settore.

Sviluppo delle competenze e futuro nel cinema

Oltre alle masterclass, le partecipanti hanno affinato competenze complementari essenziali per il loro futuro professionale. Attraverso sessioni di coaching guidate da Donatella Colantoni e Lucia Bosi, hanno appreso come presentare progetti e gestire collaborazioni e lavoro di squadra in modo efficace. ‘Becoming Maestre’, sviluppato nell’ambito del Fondo Netflix per la creatività inclusiva, rappresenta un passo significativo verso l’empowerment delle donne nel cinema e nella serialità in Italia, aprendo la strada a una nuova generazione di talenti femminili.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!