Cinecittà World celebra la Festa della Mamma con un weekend di avventure indimenticabili

Il 10 e 11 maggio 2025, Cinecittà World si prepara a festeggiare tutte le mamme con un evento unico, trasformando il parco in un set cinematografico dove ogni madre potrà vivere un’esperienza straordinaria. Tra attrazioni emozionanti, spettacoli e attività coinvolgenti, le mamme avranno l’opportunità di diventare le vere protagoniste della loro avventura.

Un weekend dedicato alle mamme tra cinema e divertimento

Per la Festa della Mamma, Cinecittà World offre un programma ricco di attività pensate per rendere omaggio a tutte le madri. Sabato 10 e domenica 11 maggio, il parco romano, noto per la sua dedizione al mondo del cinema e della televisione, si trasformerà in uno straordinario studio a cielo aperto. Le mamme potranno scegliere tra sei aree tematiche e oltre quaranta attrazioni, vivendo momenti di pura gioia e divertimento.

Le madri potranno calarsi nei panni di una cowgirl nel Villaggio Far West, dove potranno esplorare chiesette e saloon, e gustare la famosa padellata di fagioli alla Bud Spencer. Per le mamme appassionate di musical, ci sarà la possibilità di partecipare a una maratona di ballo sulla Cinecittà Street, grazie alla collaborazione con Roma Sport Experience. Non mancheranno nemmeno le emozioni forti per chi ama l’azione: il Taxi Drift, con veri stuntman, promette di regalare adrenalina pura. E per chi desidera un viaggio nel tempo, ci sarà l’opportunità di salire a bordo di Jurassic War per un’avventura preistorica o di volare sopra la Firenze rinascimentale con il Volarium.

Roma World: un tuffo nell’antichità

Accanto a Cinecittà World, Roma World offre un’esperienza unica che trasporta i visitatori indietro nel tempo. Qui, le mamme potranno vivere un giorno da imperatrici dell’antica Roma, cimentandosi in attività come il tiro con l’arco e immergendosi in un’atmosfera che ricorda i tempi di 2000 anni fa. Vestite in tuniche e circondate da natura e spettacoli dal vivo, le mamme potranno vivere un’esperienza autentica e coinvolgente, che arricchisce ulteriormente il weekend dedicato a loro.

Eventi speciali e intrattenimento per tutti

Il weekend non si limita solo alle attrazioni del parco. Sabato 10 maggio, il Palastudio di Cinecittà World ospiterà Charlotte De Witte, una delle regine della musica techno, per una serata di festa e divertimento. Questo evento, organizzato da Neon, promette di animare la pista con ritmi coinvolgenti, offrendo un’opportunità imperdibile per le mamme più giovani e scatenate di divertirsi e ballare.

Inoltre, Cinecittà World è un parco pet-friendly, il che significa che anche le mamme con amici a quattro zampe possono godere della giornata senza lasciare i loro animali a casa. Tra un duello e un tuffo nel passato, ci sarà anche spazio per una pausa nei ristoranti del parco, dove ogni mamma potrà assaporare piatti deliziosi e ricaricare le energie per continuare a vivere la sua avventura.

Con un programma così variegato e ricco di emozioni, Cinecittà World si conferma come la meta ideale per festeggiare la Festa della Mamma, offrendo un weekend indimenticabile a tutte le madri.

