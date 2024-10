Cimitero vivente: l’edizione da collezione celebra il classico horror di Stephen King

Trentacinque anni fa, il film “Cimitero vivente” fece il suo debutto sul grande schermo, realizzando un grande successo che lo consacrò come un classico dell’horror. Diretto da Mary Lambert e basato sul celebre romanzo di Stephen King, il film ha trovato nei decenni un posto di prestigio nel panorama cinematografico, sconfiggendo le avversità anche rispetto a remake successivi. Per commemorare questo anniversario, è stata lanciata una Collector’s Edition che permette ai fan di rivivere l’atmosfera inquietante della pellicola in un formato straordinario.

La Collector’s Edition in 4K UHD: un’opera da collezione

La Collector’s Edition di “Cimitero vivente”, distribuita da Plaion Pictures, si presenta in maniera superba. All’interno di una robusta slipcase rigida, arricchita dall’illustrazione di Church, il gatto “risorto” del film, si trova un elegante digipack. Questo digipack, decorato con il titolo italiano “Talvolta è meglio essere morti”, ospita due dischi: uno per il film in formato 4K UHD e uno in Blu-ray HD. Gli appassionati non possono non apprezzare i gadget inclusi nella confezione, tra cui la riproduzione del poster originale, due sticker tematici e sei card che immortalano scene iconiche della pellicola.

Questa edizione non è solo un tributo al film, ma anche un modo per apprezzare l’arte della cinematografia di Mary Lambert in una veste completamente rinnovata. Il film, che ha avuto anche la sceneggiatura firmata dallo stesso Stephen King, in passato era stato considerato “troppo cupo” per la pubblicazione. Ora, riesaminare il lavoro di Lambert in versione 4K offre non solo nostalgia, ma anche un’opportunità per godere della qualità visiva e sonora migliorata.

La qualità video del restauro: immagini sorprendenti

Uno dei punti di forza di questa Collector’s Edition è senza dubbio la qualità video del film, presente in 4K UHD. I miglioramenti apportati nella resa dell’immagine sono immediatamente evidenti, fornendo una pulizia cristallina e un dettaglio visivo sorprendente. Ogni scena, dalle illuminazioni esterne che ritraggono la casa a quelle più oscure nel cimitero, presenta un livello di dettaglio accresciuto che appaga anche l’occhio più critico.

Il restauro ha permesso di riportare alla luce i particolari più inquietanti della storia, da elementi come le croci di legno e le pietre tombali, fino ai dettagli più crudi come la testa martoriata di Victor Pascow. L’immagine mantiene una notevole consistenza anche nelle scene più scure, con una grana leggera che si rivela ben bilanciata e naturale. La gamma di colori è ricca e vibrante, arricchendo ogni fotogramma e catturando l’attenzione dello spettatore.

Questa nuova visione di “Cimitero vivente” non è solo un celebrativo ritorno al passato, ma un modo per rivisitare un grande classico con occhi freschi. Gli appassionati del genere horror e gli estimatori di Stephen King potranno apprezzare la magnifica rappresentazione visiva di un’opera che ha segnato un’epoca.

Il comparto audio e gli extra: un’esperienza amplificata

Sebbene la qualità video della Collector’s Edition di “Cimitero vivente” sia encomiabile, il comparto audio presenta notevoli differenze. La traccia audio italiana è in Dolby Digital 2.0, una scelta che può risultare limitante rispetto alla traccia originale inglese in DTS-HD Master Audio 5.1. Quest’ultima offre un’esperienza immersiva con sezioni audio ricche di dinamica, creando un coinvolgimento maggiore, soprattutto nei passaggi più drammatici in cui i camion rombano. Tuttavia, la traccia italiana si difende bene, risultando pulita e capace di coinvolgere anche il pubblico durante scene cruciali.

In aggiunta ai dischi principali, il set include una varietà di contenuti extra pensati per i fan più accaniti. Tra questi, il commento audio della regista Mary Lambert, che condivide aneddoti e impressioni dal set. I documentari, che presentano contributi del cast e della troupe del remake del 2019, approfondiscono il valore del film originale e il suo impatto duraturo nel genere horror. Elementi come la sezione gallerie, con storyboard originali e fotografie del dietro le quinte, arricchiscono l’esperienza complessiva della Collector’s Edition.

Ulteriori extras, tra cui interviste con Stephen King, offrono uno sguardo affascinante sull’ispirazione fondamentale del romanzo e sull’evoluzione del film stesso, rendendo questa edizione un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati.