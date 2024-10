Ciao maschio: rivelati gli ospiti della quinta puntata in programma il 12 ottobre 2024 su Rai1

Sabato 12 ottobre 2024, il palinsesto di Rai1 offre un altro entusiasmante appuntamento con “Ciao maschio“, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo, che si distingue per il suo approccio unico al mondo maschile. Questo episodio segue il successo dello show “Ballando con le Stelle“, che ha catturato l’attenzione del pubblico raggiungendo quasi il 18% di share. La puntata avrà come tema centrale il “desiderio”, stimolando conversazioni intriganti tra gli ospiti e la conduttrice.

Gli ospiti della puntata

Nella quinta puntata di “Ciao maschio“, Nunzia De Girolamo accoglierà tre volti noti del panorama televisivo e artistico italiano. La serata prenderà avvio con Massimo Ghini, un attore di grande talento e versatilità, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e del teatro. Ghini, con la sua esperienza e il suo carisma, sarà un contributo prezioso al dibattito del programma.

A seguire, il pubblico potrà osservare Gabriele Corsi, noto conduttore del programma “Don’t Forget the Lyrics” sul Nove. Corsi è famoso per il suo stile travolgente e spumeggiante, capace di coinvolgere sia gli ospiti che il pubblico da casa. La sua partecipazione promette di aggiungere un tocco vivace alla conversazione, arricchendo ulteriormente la narrazione della serata.

Infine, sarà presente Marco Columbro, una figura storica e amata della televisione italiana, noto per conduzioni di successo fin dagli anni Ottanta, con programmi iconici come “Fresco fresco“. Columbro porterà un bagaglio di esperienze che saprà mescolare abilmente a temi di grande attualità e interesse, rendendo la serata ancora più intrigante.

Tematica della puntata: il desiderio

Il tema centrale di questa puntata sarà “il desiderio”, un argomento di innumerevoli sfaccettature e complessità. Nunzia De Girolamo inizierà la discussione attingendo a una celebre frase di Sigmund Freud, ponendo la questione se sia possibile amare una persona ma desiderarne un’altra. Questa riflessione offrirà un’opportunità unica per i tre ospiti di esplorare il loro punto di vista e condividere esperienze personali, portando alla luce dinamiche relazionali complesse e attualissime.

La conversazione procederà dopo la consueta chiacchierata faccia a faccia tra De Girolamo e i suoi ospiti, un momento in cui il pubblico potrà entrare in contatto con le personalità dei protagonisti. Le loro storie e opinioni sul desiderio, sia in termini romantici che esistenziali, saranno il cuore pulsante della serata, permettendo uno scambio di idee ricco e variegato.

I compagni di sempre

All’appuntamento parteciperanno come di consueto Giovanni Angiolini e Maruska Starr, due volti noti del format che sono diventati parte integrante della trasmissione. La loro presenza contribuisce a creare un’atmosfera empatica e coinvolgente, capace di far sentire gli ospiti a loro agio e stimolare conversazioni autentiche. Angiolini, noto per le sue doti comunicative, e Starr, che porta un’energia contagiosa, saranno gli alleati perfetti per De Girolamo in questo viaggio attraverso le emozioni e i desideri maschili.

La quinta puntata di “Ciao maschio” si preannuncia così come un’occasione imperdibile per esplorare temi profondi e universali attraverso le testimonianze di tre uomini di successo. Appuntamento quindi a sabato 12 ottobre, subito dopo “Ballando con le Stelle” su Rai1, per una serata che si prospetta ricca di spunti di riflessione e intrattenimento.