Chris Pratt e Wu Jing protagonisti del remake di Saigon Bodyguards

Chris Pratt e Wu Jing saranno i protagonisti del remake della Universal Pictures di “Saigon Bodyguards“, basato sull’omonima commedia d’azione vietnamita.

Chris Pratt e Wu Jing nei panni di due guardie del corpo

Il film originale “Saigon Bodyguards” del 2016 è incentrato su due guardie del corpo professioniste che, a causa di un rapimento avvenuto davanti ai loro occhi, si lasciano sfuggire la loro risorsa più importante: l’erede di un’importante azienda.

La produzione e il cast del film

Chris Pratt produrrà grazie alla sua Indivisible Productions insieme ad Anthony e Joe Russo e Mike Larocca, che produrrà attraverso la loro AGBO.

Alex Gregory e Peter Huyck (“Quello che gli uomini vogliono”, “Veep – Vicepresidente incompetente”) stanno scrivendo la sceneggiatura. Chris Pratt ha già lavorato con i fratelli Russo nei film della Marvel sugli Avengers. AGBO e i fratelli Russo hanno lavorato l’ultima volta con Wu Jing in quanto membri del team di consulenti per il suo blockbuster cinese del 2017 “Wolf Warrior 2”, uno dei film non inglesi con il maggior incasso di tutti i tempi.

Il vicepresidente esecutivo della produzione della Universal Pictures, Matt Reilly, supervisionerà il progetto per conto dello studio. Invece, il direttore creativo Kassee Whiting supervisionerà il film per conto di AGBO.

L’originale “Saigon Bodyguards” è stato diretto da Ken Ochiai da una sceneggiatura di Michael Thai, basata su una storia scritta da entrambi: sceneggiatore e regista. È stato prodotto da Rhombus Media e TNA Entertainment, presentato da CJ Entertainment, con la partecipazione di Galaxy Media, PS Vietnam, Yeah 1 CMG e Media Village.

Altri lavori dei due attori

Chris Pratt è diventato una star mondiale dopo aver recitato nei film Disney-Marvel “Guardiani della Galassia” nei panni di Star-Lord / Peter Quill e nei film della saga cinematografica “Jurassic World” interpretando l’addestratore di dinosauri, Owen Grady.

Wu Jing è invece noto al grande pubblico per aver preso parte al film “Wolf Warrior” e al suo sequel nel ruolo di Leng Feng. Ha inoltre recitato in diversi film sulle arti marziali come “Tai Chi Boxer” e “Fatal Contact”.

Pratt è rappresentato da UTA, Rise Management e Sloane, Offer, Weber e Dern. Gregory e Huyck sono rappresentati da Ziffren Brittenham LLP.

Francesca Trovarelli

10/11/2020