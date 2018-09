Chris Evans: protagonista di “Defending Jacob”

Chris Evans, meglio noto come Captain America della Marvel, sarà il protagonista della serie televisiva “Defending Jacob“.

Chris Evans star della serie tv targata Apple

Arriva dal magazine TVLine la conferma di un nuovo show ordinato dal colosso Apple. Si tratta di “Defending Jacob”, adattamento televisivo dell’omonimo libro scritto da William Landay e pubblicato nel 2012.

Chris Evans, alias Captain America nei film dell’universo Marvel, sarà il protagonista e il produttore di questa nuova spettacolare serie tv, di cui sono già previste otto puntate.

Chris in “Defending Jacob” interpreterà il ruolo di Andy Barber, un procuratore distrettuale che si trova costretto a rappresentare suo figlio, il quattordicenne di nome Jacob. La storia ruota proprio intorno all’estenuante difesa che dovrà portare avanti questo padre, che si trasformerà in un vero e proprio incubo sia per lui che per la sua famiglia. Questa situazione lo costringerà a mettere in discussione tutto quello che aveva da sempre pensato del suo ragazzo.

“Defending Jacob” sarà realizzato con la collaborazione di Paramount Television e Anonymous Content e vedrà Mark Bomback, il creatore della serie, anche nella veste showrunner e produttore insieme a Chris Evans.

Alla regia, invece, ci sarà Morten Tyldum, già autore dell’apprezzato film del 2014 dal titolo “The Imitation Game“.

Chris Evans: “Defending Jacob” segna il definitivo abbandono al ruolo di Captain America

Il ruolo da protagonista e produttore di Chris Evans, in questo nuovo progetto televisivo, appare come ulteriore conferma, alla notizia ormai già ufficializzata, dell’abbandono da parte dell’attore del popolare ruolo di Captain America. Evans appenderà definitivamente al chiodo la maschera da supereroe Marvel una volta concluse le riprese del continuo del capolavoro dei fratelli Russo “Avengers: Infinity War“.

Con “Defending Jacob”, il bell’attore statunitense, torna a recitare in una serie tv dopo quasi vent’anni dalla sua esperienza nella saga targata Fox dal titolo “Opposite Sex”.

Chiara Broglietti

21/09/2018