Chiamamifaro: la giovane cantautrice racconta il suo percorso musicale e i sogni per il futuro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori, è una giovane cantautrice che sta guadagnando visibilità nel panorama musicale italiano. Ospite di un recente episodio del vodcast dell’Adnkronos, ha condiviso le sue esperienze, le sfide affrontate e i progetti futuri. Figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, Angelica ha parlato della sua carriera e delle emozioni legate alla musica, sottolineando l’importanza di mettere al centro il suo lavoro artistico.

La musica come priorità

Angelica Gori, classe 2011, ha scelto il nome d’arte Chiamamifaro per rappresentare il suo percorso artistico. Durante l’intervista, ha affermato di voler far parlare la musica prima di sé, evidenziando come il suo obiettivo sia quello di farsi conoscere attraverso le sue canzoni. Nonostante le critiche e le aspettative legate al suo cognome, la giovane artista ha deciso di concentrarsi sulla sua passione. “La musica è ciò che voglio mettere davanti a tutto”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di rimanere fedele a se stessa e alla propria arte.

I sogni di Sanremo e il nuovo EP

Chiamamifaro ha espresso il desiderio di partecipare al Festival di Sanremo, un sogno condiviso da molti artisti. “Non so quando sarà il momento giusto, ma spero arrivi”, ha detto, lasciando intendere che sta già lavorando a nuove canzoni. Attualmente, è impegnata in un instore tour per presentare il suo nuovo EP, intitolato “Lost & Found“. Questo lavoro raccoglie sette tracce che raccontano un viaggio personale, esplorando temi come la perdita e la riscoperta di sé. “Questo EP racchiude la mia storia degli ultimi cinque anni”, ha spiegato, evidenziando come ogni canzone rappresenti un capitolo della sua vita.

Collaborazioni e crescita artistica

Nel suo percorso musicale, Chiamamifaro ha collaborato con nomi noti del panorama italiano, come Federica Abbate e Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. “Lavorare con altri autori è stimolante, perché offre prospettive diverse”, ha affermato, sottolineando l’importanza di queste esperienze per la sua crescita artistica. La giovane cantautrice ha anche parlato della sua partecipazione al talent “Amici“, evidenziando come questa esperienza le abbia permesso di scoprire nuove sfide e di mettersi alla prova con brani che non avrebbe mai pensato di interpretare.

La musica come riflessione personale

Chiamamifaro descrive la sua musica come “sincera e autentica”, capace di raccontare storie ordinarie in cui le persone possono riconoscersi. Nonostante la pressione dell’industria musicale, ha affermato di non voler affrettare il suo percorso. “La gavetta ha una sua poesia”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di circondarsi di persone che comprendano il suo ritmo e la sua visione. La giovane artista ha anche rivelato il suo sogno di collaborare con Fulminacci, un artista che ammira e con cui vorrebbe lavorare in futuro.

Chiamamifaro continua a farsi strada nel mondo della musica, portando avanti la sua visione artistica e i suoi sogni, con la determinazione di rimanere fedele a se stessa e alla sua musica.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!