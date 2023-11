Chi è James Brolin, padre dell’attore Josh Brolin

Josh Brolin è un attore statunitense noto per aver interpretato in film come Non è un paese per vecchi, W., Il Grinta, Men in Black 3, Sicario, Deadpool 2 e Dune. Il suo ruolo più popolare presso il grande pubblico è quello di Thanos in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Ha ricevuto anche una candidatura all’Oscar al miglior attore non protagonista per Milk. Non tutti sanno che Josh Brolin è figlio d’arte, infatti suo padre è James Brolin, che vanta una lunga carriera nel mondo del cinema.

James Brolin, vita e carriera

James Brolin nasce a Los Angeles in data 18 luglio 1940. Assiduo frequentatore di cinema nell’adolescenza, alla metà degli anni cinquanta, fu particolarmente affascinato dall’attore James Dean e quest’ammirazione lo convinse a diventare attore. All’età di venti anni ottenne un contratto con la 20th Century Fox e cambiò il suo cognome da Bruderlin a Brolin, diventando così James Brolin. Prima di prendere lezioni di recitazione, Brolin iniziò a lavorare come caratterista in un episodio della serie televisiva Bus Stop nel 1961.

Nel 1968 Brolin si trasferì alla Universal Studios, dove fu scelto come coprotagonista accanto a Robert Young nel popolare medical drama Marcus Welby. La serie fu una delle produzioni televisive di maggior successo di quegli anni. Brolin interpretò il ruolo del dottor Steven Kiley, un giovane medico assistente di un collega più esperto. Nella prima stagione della serie del 1970, Brolin vinse l’Emmy Award per la miglior interpretazione da attore non protagonista e fu successivamente candidato tre ulteriori volte. Ottenne anche tre candidature ai Golden Globe come miglior attore non protagonista, vincendo il premio due volte, nel 1971 e nel 1973. Brolin ebbe ruoli ricorrenti in altre due serie televisive, quello di Peter McDermott in Hotel, e del tenente colonnello Bill “Raven” Kelly in Pensacola – Squadra speciale Top Gun.