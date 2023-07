Questa scena de “Non è un paese per vecchi” è una delle sequenze più memorabili del film

Non è un paese per vecchi (No Country for Old Men) è un film del 2007 scritto e diretto da Joel ed Ethan Coen e tratto dall’omonimo romanzo di Cormac McCarthy. È uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 21 novembre 2007 e in quelle italiane il 22 febbraio 2008. Il film è stato candidato ai premi Oscar 2008, vincendo le categorie di miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista. Il film ha incassato complessivamente 171627166$ a fronte di un budget di 25000000$. La colonna sonora è di Carter Burwell, collaboratore storico dei fratelli Coen. Burwell sottolinea poche scene con un tocco sottilissimo e assolutamente minimalista, affidandosi a strumenti inusuali come le campane tibetane tanto che per molti il film viene ricordato come privo di musica. La pellicola è ambientata nel confine tra Texas e Messico

Non è un paese per vecchi, la trama

Texas, sul finire degli anni Settanta. Llewelyn Moss, reduce della guerra del Vietnam, rinviene una valigetta contenente due milioni di dollari nel bel mezzo del deserto. Altro non è che la refurtiva di uno scontro tra bande di narcotrafficanti e da quel momento Moss dovrà costantemente guardarsi le spalle. A dargli la caccia vi è infatti lo spietato sicario Chigurh, uomo sadico e brutale che comincia a seminare una lunga scia di sangue. Ma anche lo sceriffo Bell e un agente delle forze speciali sono sulle sue tracce.

La famosa scena del film

La scena del lancio della moneta è probabilmente una delle sequenze più memorabili del film. Sicuramente uno dei momenti in grado di mettere in luce non soltanto la brillante scrittura dei Coen ma anche la silenziosa e ossessiva performance di Javier Bardem, premiato a ragione con l’Oscar come miglior attore non protagonista. Qui di seguito la famosa scena del film.