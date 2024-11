Che tempo che fa: eventi imperdibili e ospiti straordinari il 24 novembre su Nove e discovery+

La trasmissione che ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori torna a rallegrarci con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il popolare talk show condotto da Fabio Fazio, in onda domenica 24 novembre alle 19:30 su Nove e in streaming su discovery+. Un evento che promette di essere un viaggio emozionante attraverso la cultura, l’arte, lo sport e l’attualità. Gli ospiti di questa edizione saranno personaggi di spicco che arricchiranno il programma con esperienze e storie uniche.

Gli orari e la struttura della puntata

Che Tempo Che Fa si conferma un appuntamento di grande interesse nel panorama televisivo italiano. Il programma avrà inizio con il segmento Che Tempo Che Farà, un momento in cui verranno presentati personaggi influenti nel campo della cultura e dell’arte, fissato per le ore 19:30. Questo primo incontro sarà un’occasione per ascoltare e capire meglio le sfide e le storie di grandi nomi del panorama culturale. Alle 20:00 seguirà il talk show principale, dove Fabio Fazio condurrà interviste esclusive, permettendo al pubblico di scoprire aspetti inediti dei vari ospiti.

La serata si concluderà con Il Tavolo, un segmento che combina comedia e intrattenimento. Qui, il pubblico avrà la possibilità di assistere a gag e improvvisazioni, rendendo l’atmosfera ancora più vivace. Con un cast fisso di comici e ospiti che si alternano ogni settimana, questo spazio rappresenta un momento di leggerezza e divertimento, bilanciando i temi più seri trattati nel talk show.

Ospiti di rilievo: tra cinema, musica e sport

Il piatto forte di questa puntata è rappresentato dalla presenza di ospiti eccezionali. A cominciare da Whoopi Goldberg, la famosa attrice che è già stata insignita di numerosi premi, tra cui l’Oscar. Goldberg parlerà del suo nuovo libro, Frammenti di memoria, disponibile dal 26 novembre, svelando dettagli della sua vita e della sua carriera. I telespettatori avranno l’opportunità di conoscere i momenti significativi della sua esistenza, dal suo infanzia tra le case popolari di New York fino al raggiungimento di traguardi importanti nel mondo dello spettacolo.

Inoltre, Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico, noti personaggi del calcio e del giornalismo sportivo, si uniranno a Fazio per una chiacchierata aperta sulla loro vita professionale e personale. Buffon, considerato uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, presenterà il suo libro Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, mentre Ilaria condividerà la sua esperienza nel mondo del giornalismo sportivo. Sarà un’intervista d’impatto, mai realizzata prima, che permetterà ai fan di intravedere non solo le carriere ma anche la loro relazione di coppia, che ha suscitato grande curiosità tra il pubblico.

La musica di Elodie e altri ospiti illustri

Non mancheranno le esibizioni musicali, con Elodie che presenterà il suo nuovo singolo Feeling, in collaborazione con Tiziano Ferro. Con quasi 30 miliardi di stream a suo favore, la popstar si prepara a lanciare il suo primo tour negli stadi, previsto per il 2025, con concerti in location prestigiose come San Siro e il Diego Armando Maradona. La sua presenza promette non solo musica, ma anche un approfondimento sui nuovi progetti e le esperienze artistiche che l’hanno portata a diventare una delle voci più apprezzate della musica italiana.

Insieme a questi nomi illustri, ci saranno anche altri ospiti significativi come Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Alberto Matano, che presenterà il suo romanzo d’esordio. La diversità degli ospiti rappresenta il valore multifacetico del programma, attirando l’attenzione su diverse sfere di interesse.

Il tavolo: intrattenimento e comicità

Infine, Che Tempo Che Fa chiuderà con la sua caratteristica rubrica Il Tavolo, presentata da Nino Frassica e con la partecipazione di numerosi comici e artisti dell’intrattenimento italiano. Qui, il pubblico sarà coinvolto in un mix di ilarità e spontaneità. Gli ospiti musicali come M¥SS KETA e Joe Bastianich porteranno ulteriore vibrante energia, accompagnati da nomi noti della televisione come Simona Ventura e Valeria Marini.

Questa puntata di Che Tempo Che Fa non è da perdere: un amalgama di cultura, sport, musica e comicità, pronta a far vibrare il cuore di tutti gli spettatori e a fornire un’ora di informazione e intrattenimento di alto livello, in un’atmosfera accogliente e coinvolgente.