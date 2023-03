Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni del 16 marzo: cosa succederà negli episodi 19 e 20

Brutte notizie per tutti i fan di Che Dio ci aiuti, una delle fiction più amate del piccolo schermo italiano. Giovedì 16 marzo, infatti, la serie televisiva più seguita giungerà al termine con l’ultima puntata. I fedeli telespettatori della fiction campione di ascolti non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nel gran finale di stagione. Oggi vi forniremo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

L’ultima puntata della settima stagione di Che Dio ci aiuti inizia con l’episodio chiamato ‘Dire Fare Impicciare’. In questo episodio Azzurra scopre importanti retroscena sul passato di Sara e decide di condividere il suo segreto con Suor Teresa la quale la frena sulla sua intenzione di dire la verità.

Per questo motivo la Superiora contatta il Vescovo per fargli presente la sua insubordinazione. Nel frattempo Sara si ritrova a vivere un ricordo traumatico del passato legato alla verità che ha scoperto Azzurra. In più scopre che Marco, il ragazzo con cui si frequenta, non è giunto per caso ad Assisi.

L’ultima puntata della settima stagione di Che Dio ci aiuti si conclude con l’episodio 20, intitolato ‘La ricerca della felicità’. L’episodio inizia in maniera a dir poco turbolenta. Sara scopre infatti la tragica notizia che riguarda Elia, mentre Suon Teresa decide di avvertire i Servizi Sociali e di condannare la scelta di Azzurra. Dal momento che è in preda alla disperazione, la novizia cerca di trovare supporto e consolazione in Suor Angela mentre prova a perdonare e a non giudicare Suor Teresa.

Nel frattempo Ludovica e Caterina sono all’oscuro di tutto e pensano che Sara ed Emiliano siano destinati a stare insieme, nonostante lo psichiatra sta per iniziare una nuova vita con Corinna. Quale sarà il gran finale di questa stagione di Che Dio ci aiuti? Non ci resta che scoprirlo nell’ultima puntata di domani.