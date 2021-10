Charlotte: un film d’animazione che racconta una storia vera

In genere associamo i film d’animazione all'intrattenimento per famiglie, ma molto più spesso sta capitando che si scelga questo linguaggio per narrare vicende adatte ad un solo pubblico adulto. Éric Warin e Tahir Rana con “Charlotte” raccontano la storia vera di Charlotte Salomon, una giovane pittrice ebrea tedesca che vede sogni e speranze dissolversi con le politiche antisemite e la conseguente seconda guerra mondiale. Sarà la pittura a darle la forza di andare avanti.

Un altalena di dolori e speranze deluse tra pittura e guerra

E’ un lavoro coinvolgente quello arriva sullo schermo con “Charlotte”, le scelte grafiche rendono il racconto unico e caratterizzano i personaggi in maniera univoca. Scenografie, location, scelte cromatiche, offrono allo spettatore un girato intenso ed emozionante, che fa da ossatura e contorno a quello he è il vero fulcro del film: la vita di questa giovane pittrice.

Sono tante le storie che la guerra ci ha restituito, dai sopravvissuti ai campi di concentramento, da chi in qualche modo c’era, e ha tramandato ai posteri la propria memoria storica. Con Charlotte è successo qualcosa di differente, l’artista ha tramandato se stessa col suo monumentale lavoro: raccontare la sua storia e quella di chi le è stato accanto attraverso le sue pitture. Più di mille realizzazioni in cui ha fermato il tempo come nei fotogrammi di una pellicola, o nelle istantanee di una macchina fotografica, regalando al mondo attimi di vita vissuta.

La follia della discriminazione è purtroppo sempre attuale

Famiglia, affetti, amore, sofferenza, dolori e speranze, gioie ed emozioni, segreti terribili, tutto è riportato tra le pennellate che definiscono persone e raffigurano attimi. Charlotte diventa adulta in un periodo difficile, quando l’uomo attacca l’altro uomo, con la scusa della razza o del credo religioso, un tema purtroppo ancora attuale. A vedere il film e al pensare ai nostri giorni è facile comprendere come la storia non ci abbia insegnato niente, visto che l'umanità non ha imparato quasi niente dai propri errori. Anzi il ruolo di vittima e carnefice diventa intercambiabile, e voltarsi dove non si vede il dolore è un’esercizio che piace a molti.

Questo film d’animazione restituisce con onestà alla storia una figura femminile determinata e coraggiosa, alla quale le circostanze non hanno permesso di scegliere sul suo destino. Genitori, nonni, guerra hanno sempre preso le decisioni al suo posto, guidandolo verso un destino che non avrebbe scelto.

Maria Grazia Bosu