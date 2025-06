Cesare Cremonini: Un tour da record con 550mila biglietti venduti e nuove date nel 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Cesare Cremonini si prepara a calcare il palco di San Siro a Milano per il suo attesissimo tour ‘Cremonini Live25‘, un evento che ha già registrato un successo straordinario con oltre 550mila biglietti venduti. L’artista, che ha dedicato anni alla sua carriera, non dà mai per scontato i sold out e si mostra consapevole dell’impegno necessario per raggiungere tali traguardi. La sua preparazione fisica e mentale per il tour è stata rigorosa, con un focus particolare sulla salute e sul benessere.

La preparazione fisica e mentale di Cremonini

In vista del tour, Cesare Cremonini ha adottato un regime di vita rigoroso, eliminando zuccheri, social media e alcol dalla sua routine. “Mi sono preparato al meglio per il tour, l’energia dei biglietti venduti mi ha responsabilizzato”, ha dichiarato durante un incontro con la stampa. La sua preparazione è avvenuta tra le splendide Dolomiti, dove ha trovato il giusto equilibrio per affrontare le sfide che lo attendono sul palco. Cremonini ha sottolineato l’importanza di liberarsi dai “veleni” per arrivare in forma e pronto a dare il massimo ai suoi fan.

Un tour che si estende nel tempo

Cremonini ha rivelato che questo tour non sarà un evento isolato, ma si estenderà per un periodo di due anni e mezzo, con nuove date già annunciate per l’estate 2026. “Penso che questo tour durerà due anni e mezzo, non finirà adesso”, ha affermato, evidenziando la sua voglia di continuare a esibirsi in alcune delle location più iconiche della musica italiana. L’artista ha descritto il tour come una “bolla di protezione”, un momento di evasione dalle difficoltà personali, ma ha anche riconosciuto che il ritorno alla vita quotidiana può essere complicato.

Un evento da record

Con 13 stadi sold out e un totale di 550mila biglietti venduti, il tour di Cremonini si configura come un evento da record. L’artista ha riflettuto sull’importanza di questi numeri, sottolineando che non sono frutto del caso, ma di un lungo e faticoso lavoro. “Ci ho messo dodici anni di carriera a fare un Forum pieno e la mattina dopo ho pianto”, ha raccontato, evidenziando il significato profondo di ogni successo raggiunto. La sua hit “Alaska baby” è stata fondamentale per raggiungere questi risultati, ma Cremonini non si accontenta e continua a nutrire una forte ambizione creativa.

La sfida della performance

Cremonini ha descritto il suo attuale tour come una sfida stimolante, sia dal punto di vista vocale che performativo. “Salire sul palco e avere paura di sbagliare mi piace”, ha dichiarato, esprimendo il suo desiderio di sperimentare e mettersi alla prova. La sua passione per la musica e la voglia di innovare sono evidenti, e questo lo porta a cercare sempre nuove esperienze artistiche. L’artista si trova in un momento di grande crescita personale e professionale, pronto a condividere la sua musica con un pubblico sempre più vasto.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!