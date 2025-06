Cesare Cremonini svela il palco del suo attesissimo tour negli stadi: un evento straordinario

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Cesare Cremonini si prepara a dare il via al suo tour negli stadi, un evento che promette di essere memorabile. A pochi giorni dal debutto previsto a Milano, il cantautore ha rivelato i dettagli del palco che ospiterà il suo spettacolo. Con una struttura imponente e una scenografia all’avanguardia, Cremonini punta a offrire un’esperienza unica ai suoi fan, combinando musica e tecnologia in un modo mai visto prima.

Un palco imponente per un’esperienza indimenticabile

Il palco progettato per il tour di Cremonini è davvero straordinario. Con una larghezza di 65 metri e un’altezza di 22 metri, la struttura si presenta come un colosso che catturerà l’attenzione di tutti gli spettatori. La superficie led, che supera i 900 metri quadrati, sarà utilizzata per proiezioni spettacolari, creando un’atmosfera immersiva che accompagnerà le performance del cantautore.

In aggiunta, il palco è dotato di 700 corpi illuminanti e 30 macchine del fumo, che contribuiranno a creare effetti visivi mozzafiato. I 10 cerchi automatizzati permetteranno di realizzare movimenti dinamici, offrendo cambi di prospettiva che arricchiranno ulteriormente lo spettacolo. Un sistema laser da 270 watt sarà utilizzato per trasportare il pubblico in un viaggio visivo che attraversa luoghi iconici, dall’Alaska a Bologna, ripercorrendo i 25 anni di successi di Cremonini.

Collaborazioni di alto livello per un progetto ambizioso

Per realizzare questo ambizioso progetto, Cesare Cremonini ha scelto di collaborare con alcuni dei migliori professionisti del settore. Tra questi, spicca Marc Carolan, ingegnere del suono noto per il suo lavoro con band di fama internazionale come i Muse e gli Snow Patrol. La sua esperienza garantirà un’ottima qualità sonora durante le esibizioni, un aspetto fondamentale per un tour di questa portata.

Inoltre, Cremonini si è avvalso della collaborazione dello studio creativo londinese NorthHouse, che per la prima volta si cimenterà in un progetto italiano. NorthHouse ha una lunga lista di successi alle spalle, avendo lavorato a eventi di grande rilevanza come l’halftime show del Super Bowl del 2015, il giubileo di platino della regina Elisabetta II e il concerto in occasione dell’incoronazione di re Carlo. La loro esperienza con artisti del calibro di Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars porterà un valore aggiunto allo spettacolo di Cremonini.

Un viaggio musicale attraverso 25 anni di successi

Il tour di Cesare Cremonini non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio musicale che ripercorrerà la sua carriera. I fan avranno l’opportunità di ascoltare i brani più iconici che hanno segnato la sua evoluzione artistica nel corso degli anni. Ogni performance sarà arricchita da una scenografia studiata nei minimi dettagli, pensata per esaltare le emozioni delle canzoni e coinvolgere il pubblico in un’esperienza multisensoriale.

Con un mix di nostalgia e innovazione, Cremonini si prepara a regalare ai suoi fan momenti indimenticabili, rendendo ogni tappa del tour un evento unico. La combinazione di musica, tecnologia e creatività promette di elevare il concetto di concerto a un nuovo livello, facendo di questo tour uno dei più attesi dell’anno.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!