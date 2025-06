Cesare Cremonini annuncia il tour Live 2026: quattro concerti imperdibili in location iconiche

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cesare Cremonini, il cantautore bolognese che ha conquistato il cuore di milioni di fan, si prepara a tornare sul palco con un nuovo tour che promette di essere un evento straordinario. Dopo il successo delle date sold out a San Siro nel giugno 2025, Cremonini ha svelato il suo progetto per il 2026, il “Live 2026“, che prevede quattro concerti in alcune delle location più suggestive d’Italia. Questo tour rappresenta un’opportunità unica per vivere la sua musica in contesti storici e affascinanti.

Il tour parte da Roma: il Circo Massimo come cornice

Il “Live 2026” prenderà il via sabato 6 giugno 2026 dal Circo Massimo di Roma, un luogo emblematico che ha ospitato eventi storici e culturali di grande rilevanza. Questo antico spazio, che unisce storia e modernità, sarà il palcoscenico ideale per l’artista, noto per la sua capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza coinvolgente. La scelta del Circo Massimo non è casuale: rappresenta un simbolo della cultura romana e della musica dal vivo, rendendo il primo appuntamento del tour un evento da non perdere. La magia di questo luogo, insieme alla potenza della musica di Cremonini, promette di creare un’atmosfera indimenticabile per tutti i presenti.

Milano e Imola: due tappe imperdibili

Dopo Roma, il tour proseguirà mercoledì 10 giugno 2026 all’Ippodromo La Maura di Milano, una delle venue più apprezzate per concerti all’aperto. Questo spazio, che ha visto esibirsi numerosi artisti di fama internazionale, rappresenta un punto di riferimento per gli eventi musicali estivi in Italia. La tappa milanese sarà un’occasione per i fan di vivere un concerto in un contesto che unisce la passione per la musica e l’amore per la città.

Successivamente, sabato 13 giugno 2026, Cremonini si esibirà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, un luogo intriso di storia e tradizione rock italiana. Questo autodromo, noto per le sue corse automobilistiche, si trasformerà per una notte in un palcoscenico vibrante, dove la musica di Cremonini risuonerà tra le curve e i rettilinei, creando un’esperienza unica per gli spettatori.

Firenze: la chiusura in bellezza alla Visarno Arena

Il tour si concluderà mercoledì 17 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze, situata nel cuore del Parco delle Cascine. Questo spazio, noto per la sua bellezza e la sua acustica, rappresenta un altro luogo simbolo della musica dal vivo in Italia. La scelta di Firenze per la chiusura del tour è significativa, poiché la città è un centro culturale di grande importanza, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo. Cremonini, con la sua musica, porterà un messaggio di unità e celebrazione, chiudendo il tour in un contesto che riflette l’essenza della cultura italiana.

Biglietti in prevendita: un’opportunità da non perdere

I biglietti per il “Live 2026” saranno disponibili in prevendita esclusiva per i possessori di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di martedì 17 giugno 2025. La vendita generale avrà inizio dalle ore 11:00 di giovedì 19 giugno 2025. Questa è un’opportunità imperdibile per assicurarsi un posto a uno dei concerti più attesi dell’estate 2026. Con la sua energia travolgente e la sua inconfondibile firma artistica, Cesare Cremonini promette di emozionare e far sognare migliaia di spettatori, rendendo ogni concerto un evento memorabile.

