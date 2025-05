Celebrazioni per lo Star Wars Day: eventi e iniziative in Italia il 4 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 4 maggio di ogni anno rappresenta una data speciale per i fan di Star Wars, che si riuniscono per festeggiare la saga creata da George Lucas. Quest’anno, dopo il grande successo della Star Wars Celebration 2025 tenutasi a Tokyo dal 18 al 20 aprile, gli appassionati si preparano a celebrare l’universo di Star Wars nelle loro città. Ma cosa rende questa giornata così significativa e quali eventi sono in programma in Italia?

Il significato del 4 maggio per i fan di Star Wars

Il 4 maggio è stato scelto dai fan di Star Wars come giorno di celebrazione della saga di fantascienza che ha debuttato nel 1977. La scelta di questa data non è casuale, ma deriva da un gioco di parole legato a una delle frasi più iconiche della serie. Infatti, l’augurio che i personaggi si scambiano, “May the Force be with you“, suona simile a “May the Fourth“, ovvero “il 4 maggio”. Questo gioco di parole ha portato alla creazione dello slogan “May the Fourth be with you“, che è diventato il motto di questa celebrazione.

Nel corso degli anni, il 4 maggio è diventato un giorno in cui i fan di tutto il mondo si riuniscono per commemorare i loro personaggi preferiti, dai Jedi ai Sith, e per partecipare a eventi che celebrano la cultura pop legata alla saga. Le celebrazioni si svolgono in vari formati, dalle proiezioni di film a eventi dal vivo, creando un’atmosfera di festa e condivisione tra i fan.

Eventi a Lucca: una celebrazione in grande stile

A Lucca, il Comune e Lucca Crea hanno organizzato una celebrazione in perfetto stile Lucca Comics & Games. L’evento attirerà i principali gruppi ufficiali italiani e internazionali della saga, che daranno vita ai personaggi amati dai fan. La colonna sonora, composta da John Williams, sarà eseguita da musicisti dell’orchestra del Conservatorio “L. Boccherini”, offrendo un’esperienza immersiva ai partecipanti.

La giornata inizierà con l’arrivo di un caccia spaziale “X-Wing” nell’area “Star Wars” allestita in piazza del Giglio. Nel pomeriggio, alle 15, si svolgerà una sfilata dei personaggi più iconici della saga, che partirà dalla sede di Confcommercio Lucca e Massa Carrara in via Fillungo, attraversando il centro storico fino a piazza del Giglio. Qui, i fan avranno l’opportunità di partecipare a lezioni della “scuola Padawan” e, alle 20, ci sarà un raduno per una foto di gruppo con le “spade laser“, organizzato da Rebel Legion.

Attività a Milano: incontri e giochi al WOW Spazio Fumetto

A Milano, l’associazione Linea Cinetica e la community Star Wars Libri & Comics hanno pianificato una giornata speciale al WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto. Dalle 10.00 alle 19.00, i visitatori potranno incontrare artisti e autori internazionali, partecipare a giochi da tavolo e di carte, e contribuire a una causa benefica in collaborazione con UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per i fan di interagire con i creatori e di immergersi nel mondo di Star Wars, tutto mentre si sostiene una causa importante.

Napoli: cosplay e incontri al Comicon

A Napoli, il Comicon offre una serie di eventi dedicati a Star Wars in concomitanza con lo Star Wars Day. Tra le attività in programma ci sono lo “Star Wars Cosplay Challenge“, parate nell’area Neverland e incontri con disegnatori italiani di Star Wars. I fan potranno partecipare a panel e discussioni che approfondiranno vari aspetti della galassia “lontana lontana”, rendendo questa giornata un’occasione imperdibile per gli appassionati di tutte le età.

Queste celebrazioni in diverse città italiane dimostrano quanto sia viva e attiva la comunità di fan di Star Wars, che continua a riunirsi per celebrare una saga che ha segnato la cultura popolare mondiale.

