Celebrazioni e riconoscimenti all’Alberto Sordi Family Award 2025: un evento di grande prestigio a Roma

L’Alberto Sordi Family Award 2025 ha riunito a Roma una straordinaria selezione di personalità del mondo del cinema, dello spettacolo, del giornalismo e dell’imprenditoria. Questo premio, istituito nel 2017 dal giornalista e conduttore Igor Righetti, cugino del celebre attore Alberto Sordi, si è svolto presso la Casa del Cinema, un luogo simbolico per la cultura italiana. Ogni anno, il riconoscimento viene conferito a figure che si sono distinte per il loro contributo artistico e culturale, contribuendo a elevare il dibattito sociale e a stimolare la crescita culturale della società.

Un evento che coincide con un momento storico

Quest’edizione del premio ha avuto un significato particolare, coincidendo con l’annuncio del nuovo Papa in Vaticano. La coincidenza ha portato a un’affermazione ironica durante la cerimonia: “Nel giorno del Premio Alberto Sordi a San Pietro hanno annunciato ‘Un americano a Roma’”. Il red carpet, lungo cinque metri, ha visto la partecipazione di numerosi personaggi noti e di 40 giovani content creator e influencer, testimoniando l’importanza e l’appeal dell’evento. Fabrizio Santori, vice presidente della Commissione Roma Capitale, e Federico Mollicone, presidente della VII Commissione Cultura della Camera, hanno aperto la serata con saluti istituzionali e un ricordo del grande Alberto Sordi. La serata è iniziata con l’emozionante brano ‘O rugido do leao‘, composto da Piero Piccioni per il film ‘Finché c’è guerra c’è speranza‘, creando un’atmosfera di celebrazione e riflessione.

I premiati del 2025: un riconoscimento al talento

L’Alberto Sordi Family Award 2025 ha visto premiati diversi artisti e professionisti in varie categorie. Fioretta Mari ha ricevuto il premio per il Cinema, consegnato dal CEO del Gruppo alberghiero Rhc, Giuseppe Marchese. Tommaso Cerno è stato premiato per l’informazione nel settore dei quotidiani, mentre Davide Maria Desario ha ricevuto il riconoscimento per le agenzie di stampa, consegnato dalla conduttrice radiofonica e attivista Daniela Martani. Altri premiati includono Maurizio Mattioli, per il Cinema, e Marco Palmieri, presidente di Piquadro, premiato per le Eccellenze d’Italia. Fabio Brescacin, fondatore di NaturaSì, ha ricevuto il premio dal presidente Fipe Roma, Sergio Paolantoni, mentre Maurizio Battista è stato riconosciuto per la Comicità, con il premio consegnato da Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia.

L’evento ha visto anche la premiazione di figure di spicco nel mondo della comunicazione e dell’informazione, come Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e Giovanni Alibrandi, vicedirettore di Approfondimenti Rai. Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager, e Jimmy Ghione, storico inviato di ‘Striscia la Notizia‘, hanno ricevuto riconoscimenti per il loro impatto nel mondo dei social e delle inchieste televisive, rispettivamente. La serata ha messo in luce il talento e l’impegno di tutti i premiati, sottolineando l’importanza della cultura e della creatività nella società contemporanea.

Un messaggio di gratitudine e riflessione

Igor Righetti, ideatore del premio, ha condiviso un messaggio profondo riguardo al valore del talento e alla necessità di riconoscerlo. Ha sottolineato come i premiati abbiano contribuito a far riflettere e a far evolvere la società, che spesso appare distratta e rumorosa. Righetti ha affermato che, in un contesto in cui il successo può essere visto con sospetto, questo premio rappresenta un atto di coraggio e di valorizzazione del merito. Ha citato le parole di Alberto Sordi, che sosteneva che si muore davvero solo quando si viene dimenticati, ribadendo l’importanza di mantenere viva la memoria del grande attore.

Il premio, un bassorilievo dorato realizzato dal maestro orafo Massimo Palombo, rappresenta il vigile Otello Celletti, un personaggio iconico interpretato da Sordi. Durante la serata, è stato anche proiettato un trailer del docufilm ‘Alberto Sordi secret‘, che esplora la vita privata dell’attore, scritto e diretto da Igor Righetti. Questo docufilm ha già ricevuto riconoscimenti internazionali, dimostrando quanto Alberto Sordi continui a essere amato e apprezzato anche all’estero.

Un premio con una storia ricca

Negli anni passati, l’Alberto Sordi Family Award ha visto premiati nomi illustri come Colin Firth, Helen Mirren e Gina Lollobrigida, tra gli altri. Questo prestigioso riconoscimento non solo celebra il talento, ma funge anche da ponte tra generazioni e culture, mantenendo viva la memoria di un grande artista e il suo impatto sulla società. La cerimonia di quest’anno ha ribadito l’importanza di celebrare l’arte e la cultura, elementi fondamentali per la crescita e l’evoluzione della società.

